Salute: Riccardi, potenziamento cure palliative per triennio 2023-2025

Trieste, 7 sett - Approvato all'unanimità questa mattina, in sede di III Commissione, il potenziamento delle cure palliative per il triennio 2023-2025.



"Il piano si pone all'interno della più ampia riforma dell'assistenza territoriale. L'attenzione è rivolta a tutte le fasce di età: il piano, infatti, prevede lo sviluppo dell'offerta di residenzialità anche per i bambini, identificando nell'Irccs Burlo Garofolo la sede di questa attività" ha spiegato l'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.



"Le attività domiciliari sono orientate a un'organizzazione che prevede le Unità di cure palliative domiciliari, cioè quelle che, anche attraverso l'integrazione con i servizi domiciliari, garantiscono un percorso di cura con professionisti formati - ha aggiunto l'esponente della Giunta -. Oltre all'offerta, il piano sancisce due principi metodologici importanti: da una parte lo sviluppo, l'implementazione e il consolidamento della rete di cure palliative del bambino e dell'adulto, e dall'altra, l'accreditamento della rete di cure palliative".



"È previsto il raggiungimento dell'omogeneità territoriale con un'Unità di cure palliative domiciliari ogni 100mila abitanti, e con hospice da 8-10 posti letto ogni 100mila abitanti, oltre allo sviluppo e l'implementazione dei percorsi integrati di cura, e allo sviluppo dei sistemi informativi" ha dettagliato ancora Riccardi.



L'offerta attuale prevede, in seno all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo), cure palliative domiciliari di base e specialistiche, anche pediatriche, consulenze ospedaliere, hospice; in seno dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi), cure palliative domiciliari di base e specialistiche, consulenze ospedaliere, hospice, ambulatorio cure simultanee; in seno all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc), cure palliative domiciliari di base e specialistiche, consulenze ospedaliere, hospice e ambulatorio cure simultanee; in seno all'Irccs Burlo ambulatori di cure palliative pediatriche; in seno all'Irccs Cro, ambulatorio cure simultanee, ambulatorio cure palliative/ambulatorio terapia del dolore.



Sempre per l'offerta attuale, le unità di cure palliative domiciliari: 6 in Asfo (con 10 posti letto in hospice); 4 in Asugi (con 22 posti letto hospice); in Asugi le attività vengono garantite dal servizio domiciliare dei distretti. Per il triennio 2023-2025, la pianificazione prevede, per l'attività domiciliare per le cure palliative domiciliari 4 unità per Asugi per il 2023, 4 per il 2024 e 4 per il 2025, stesse unità per Asfo (di cui una domiciliare). Sempre per il triennio 2023-2025, per l'assistenza residenziale in hospice, in termini di posti letto, si prevede: per Asfo 20 nel 2023, 20 nel 2024 e 30 nel 2025; per Asugi 36 nel dicembre 2023, 36 nel dicembre 2024, 36 nel 2025; per Asugi 19 nel 2024, 31 nel 2024, 52 nel 2025; per il Burlo 2 nel 2023, 2 nel 2024 e 4 nel 2025. ARC/PT/al