Sport: Anzil, sportello gratuito è aiuto a società dilettantistiche

Udine, 16 nov - "Lo sportello informativo gratuito gestito dal Coni e sostenuto finanziariamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia è un progetto sperimentale unico a livello nazionale per dare un sostegno concreto alle società sportive dilettantistiche nella gestione degli adempimenti introdotti con la recente riforma dello sport ed è anche una testimonianza di vicinanza a favore del mondo sportivo regionale". Lo ha detto oggi a Udine nell'auditorium della Regione il vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil, intervenendo alla presentazione dello sportello informativo gratuito per le moderne Asd per Udine e Pordenone, che ha fatto seguito a un incontro analogo per Trieste e Gorizia avvenuto nei giorni scorsi. Presente oggi tra gli altri anche il presidente del Coni Fvg, Giorgio Brandolin. Anzil ha ringraziato le tante associazioni sportive del territorio "per le attività che quotidianamente portano avanti così da permettere a migliaia di persone, soprattutto bambini e ragazzi, di praticare un ampio ventaglio di discipline sportive - ha detto -; tutto ciò è consentito grazie all'impegno dei molti volontari che dedicano agli altri il proprio tempo. Ma oltre alla gratitudine abbiamo voluto fare qualcosa in più per diminuire alcune delle difficoltà che l'entrata in vigore della riforma dello sport può aver causato, soprattutto alle realtà più piccole e meno attrezzate. Ci sono adempimenti di tipo burocratico che vogliamo aiutarvi a risolvere e sostenerne le spese: è un gesto che riteniamo utile a favore del mondo sportivo". Il vicegovernatore ha sintetizzato il percorso per arrivare ad attivare gli sportelli, "un iter immaginato a ottobre con una norma subito approvata all'unanimità dal Consiglio regionale ed entrata in vigore a novembre; grazie poi al Coni lo sportello sarà operativo in tempi brevissimi". Per Trieste gli sportelli saranno attivi dalla prossima settimana, già 40 le richieste che attendono di essere evase, secondo Brandolin, mentre per le altre aree del territorio gli sportelli saranno aperti dal 27 novembre e fino al 22 dicembre. "La disponibilità finanziaria iniziale della Regione è di 300mila euro ed essendo il progetto sperimentale sarà calibrata a seconda delle esigenze - ha chiarito Anzil - ma le risorse a favore dello sport comprendono anche i 25 milioni di euro per l'impiantistica sportiva che si sommano a ulteriori stanziamenti che pongono la Regione sul podio a livello nazionale in termini d'investimenti in ambito sportivo". Anzil ha poi auspicato di riuscire a conoscere le oltre 2700 associazioni sportive che insistono sul territorio a cui ha rinnovato i ringraziamenti. Nel dettaglio, l'incontro odierno ha dato conto dei 10 sportelli fiscali e giuridici gratuiti che metteranno a disposizione un professionista per dare assistenza a tutte le società dilettantistiche. Il team di lavoro composto da professionisti in ambito giuslavoristico, fiscale e legale darà, infatti, supporto nell'affrontare le criticità operative legate alla recente riforma nazionale dello sport e i relativi adempimenti da assolvere entro la fine dell'anno. Per accedere allo sportello sarà sufficiente contattare il numero 040.8990913 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e richiedere un appuntamento che si terrà in una delle sedi dislocate sul territorio. Per la ex provincia di Udine le sedi sono presso lo Stadio Friuli sede Figc/Coni a Udine, lo Stadio Teghil a Lignano Sabbiadoro, la sede Figc a Palmanova e ad Amaro nella sede Eyof; per ex la provincia di Pordenone invece la sede del Coni a Pordenone, a Maniago presso la piscina comunale e a San Vito al Tagliamento in Comune. Per Trieste è stata individuata la sede Coni allo Stadio Rocco e per Gorizia la sede Coni Figc. È possibile reperire informazioni sul sito del Coni Fvg (ibit.ly/d-vz5) o sulla pagina facebook del Coni comitato regionale Fvg. ARC/LP/ma