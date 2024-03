L'attore triestino Gianmaria Martini nel film “Race for glory – Audi vs Lancia”

TRIESTE - L’attore Gianmaria Martini sarà Hannu Mikkola, pilota finladese della Audi in “Race for glory – Audi vs. Lancia”, film è diretto da Stefano Mordini con protagonista Riccardo Scamarcio insieme a un ricco cast internazionale:Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini, Haley Bennett e Daniel Brühl. Scritto da Filippo Bologna, Stefano Mordini, Riccardo Scamarcio, è una produzione Lebowski con Rai Cinema, coprodotto da Davis Film in associazione con Mas Srl, prodotto da Riccardo Scamarcio e Jeremy Thomas, coprodotto da Victor Hadida. “Sarà un ritorno alle mie origini - ha dichirato l'attore -considerando che fino all’età di 20 anni ero davvero un pilota professionista quando poi mi sono dovuto ritirare a causa di un grave incidente. Hannu Mikkola vinse il mondiale piloti nel 1983 nel campionato di rally e, differentemente dalla tendenza degli altri piloti, era una persona molto solare e genuina, estremamente comunicativa con la stampa e il suo team, compreso il suo direttore tecnico interpretato da Daniel Brül”.