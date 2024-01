Via Callisto Cosulich · Trieste

MONFALCONE (GO) - Nel video di un nostro lettore, i momenti di paura poco dopo il crollo della passerella nel cantiere navale all'interno dell'area Fincantieri. Nell'incidente, avvenuto ieri, venerdì 19 gennaio, è rimasto coinvolto un operaio bengalese 23enne, soccorso da 118 e vigili del fuoco. Il ragazzo non è in pericolo di vita ed è ricoverato a Cattinara.