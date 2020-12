"Caro Babbo Natale, ripara il tram", la lettera di un bimbo 'esposta' in via Nazionale

Una letterina è comparsa di recente in via Nazionale 252, nei pressi di una fermata del tram di Opicina: "Caro Babbo Natale, puoi per favore riparare in tram?". Il piccolo Cosmo (così si firma) ha deciso di rivolgere le sue preghiere natalizie alla ripartenza dell'amato servizio pubblico, sperando di vederlo ripartire presto. La foto è stata scattata da un nostro lettore.