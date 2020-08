"Dimentica a casa i documenti e gli fanno la multa sul bus" la segnalazione di una mamma

Il giorno 7 agosto alle ore 21,38 mio figlio è salito sulla linea C diretta verso Barcola. Salendo, vede due controllori, cerca il portafoglio e si accorge di non averlo. I due signori allora gli chiedono se l'avesse trovato ma la risposta è "no". Allora lo fanno scendere e gli danno una multa pari a euro 71,35. Mio figlio mi chiama e chiede se il portafoglio è a casa: risposta affermativa, lo ha dimenticato nella sua stanza. Mi comunica che ha preso la sanzione e allora gli chiedo di farmi parlare col signore. La risposta è stata "non è un problema mio".

Multa fatta sulla quale compare la dicitura "sprovvisto di documenti". Mio figlio ha sempre pagato il biglietto, ha dato nominativo giusto (se fosse stato disonesto avrebbe dato un nome fittizio, non avendo documenti). Ringrazio l'operatore 516 (non dipendente della Trieste Trasporti), per la sua rettitudine nello svolgere le sue funzioni. Forse, se mio figlio fosse stato più disonesto, l'avrebbe passata liscia. Cordialità