Multe in centro per cartello invisibile, nella trappola anche turisti

Ho letto l'articolo "Multato al parcheggio di via dell'Orologio per un cartello non visibile" e, in qualità di una attività ricettiva in via Diaz, devo segnalare che lo spiacevole inconveniente è capitato anche a diversi nostri ospiti. Tra via Diaz e via dell'Orologio non vi è soluzione di continuità ma esistono due parchimetri distinti di due gestori diversi. Nel nostro caso gli ospiti hanno pagato il parcheggio all'inizio della strada (via dell'Orologio) e posteggiato in via Diaz venendo sanzionati. Basterebbe il buonsenso di chi vigila che potrebbe chiudere un occhio vedendo che comunque l'automobilista ha pagato. La colpa è da attribuire ad un contesto ambiguo che trae in inganno. Spero vivamente che venga risolto assegnando ad un gestore unico entrambe le vie oppure evitando le sanzioni.