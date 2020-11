Segnalazione di disservizi e pratiche Sicet, la replica del sindacato

Spett.le Redazione, in riferimento a quanto segnalatoVi a proposito di un nostro disservizio, per diritto di replica ci preme sottolineare che, nello scrupoloso rispetto delle indicazioni anti covid-19, il S.I.C.E.T. riceve SOLO previo appuntamento al fine di evitare assembramenti. Non ci risulta che sia obbligatorio per registrare un contratto di locazione il possesso dell' attestazione di rispondenza (asseverazione come chiamata) ex D.M. 16/01/2017, il suo testo difatti prevede due possibilità: 1) contratto in fase di registrazione; 2) contratto registrato con indicazione della data e del numero rilasciati dall' Agenzia delle Entrate.

Sottolineiamo inoltre che, la stragrande maggioranza delle attestazioni che ci vengono richieste riguarda contratti già registrati. Ci rincresce ovviamente per qualsiasi rallentamento nel nostro operare quotidiano ma, in questo periodo molte sono le difficoltà che giornalmente dobbiamo affrontare al fine di svolgere in maniera il più possibile normale ed in sicurezza il nostro servizio. Giornalmente, oltre ad evadere gli appuntamenti in presenza, riceviamo numerose telefonate ed email alle quali purtroppo per ovvi motivi, non riusciamo a rispondere a tutte, nonostante i nostri sforzi. Ci auguriamo di ritornare il più presto possibile alla normalità lavorativa. Invitiamo quindi la sig.ra Pertot Federica se lo ritiene opportuno, a recarsi presso la nostra struttura. Un tanto dovuto il S.I.C.E.T