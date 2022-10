Il Primorec impatta contro la Risanese

Squadra in casa

Squadra in casa Primorec 1966

Pareggia 2-2 il Primorec 1966 che oggi a Trebiciano ha ospitato la Risanese. Si è chiusa 2-2 una sfida combattuta e equilibrata. Secondo pareggio per i carsolini, che stazionano a 5 punti nella parte bassa della classifica. Festeggiano invece i friulani ultimi in classifica, che con il pareggio odierno mettono a referto il primo punto in classifica

L'altra formazione triestina impegnata nel Girone B di Promozione, il Sant'Andrea San Vito, nell'anticipo di ieri è uscita sconfitta 2 a 0 dal terreno di gioco dell'Aquileia.