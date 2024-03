La Triestina domina l’Arzignano, Bordin: “Grande reazione”

VICENZA - Quarta vittoria consecutiva per l'Unione, che porta a casa un 2 - 1 contro l'Arzignano. Nel primo tempo segna Mattioli al 12esimo, punto poi pareggiato con il gol di Lescano. La rimonta è arrivata al 70esimo con la performance di Gunduz. Al termine del successo sul campo dell'Arzignano Valchiampo, sono intervenuti in sala stampa Roberto Bordin e Teoman Gündüz.

"Avevamo approcciato molto bene - ha detto Bordon - avendo più di un'occasione per segnare, dobbiamo però essere più cattivi quando si arriva in zona gol. E' successo poi che sono stati loro alla prima occasione a trovare il vantaggio, bravi loro che hanno fatto un grandissimo gol. I ragazzi però hanno messo in campo una grande reazione, portando a casa una vittoria meritatissima per quanto prodotto nell'arco dei novantacinque minuti. Hanno fatto tutti una buonissima partita, sia chi ha iniziato dal primo minuto sia chi è subentrato cambiando poi definitivamente la gara. Hanno dato freschezza e supporto a tutta la squadra, peccato solo non aver fatto il terzo gol perché c'è stata più di una situazione per segnarlo, poi nel finale magari vai a rischiare su qualche contrasto e qualche rimpallo davanti alla porta di Matosevic, siamo stati però concentrati e compatti portando a casa una vittoria legittima".

"I tifosi conoscevano già la forza di questa squadra - continua il coach -, hanno capito che ha svoltato dopo il periodo di appannamento che abbiamo attraversato. Ci sono stati vicini non solo in questa partita ma anche in altre, a Sesto San Giovanni così come nel recupero contro l'Alessandria. E' importante sentire il loro supporto, sappiamo cosa può fare il pubblico di Trieste e la spinta che è in grado di far sentire alla squadra".

Così ha dichiarato Gündüz: "Ho aspettato a lungo questo momento, quando non giochi per un bel po' è dura, ora il mister mi ha dato questa chance e ho cercato di fare del mio meglio per sfruttarla, sono molto felice. Credo che abbiamo giocato un'ottima partita, magari non per gli interi novantacinque minuti ma per la maggior parte del tempo siamo stati superiori e credo che il successo sia stato ampiamente meritato".

Per Gündüz, "in questa gara abbiamo un po' cambiato il sistema di gioco, nelle precedenti avevamo giocato più col 3-5-2 mentre oggi ci siamo schierati col 3-4-2-1, poi si può stare a parlare di tattiche ma quando vinci non può che andare bene a prescindere. Abbiamo attraversato una striscia negativa ma ci siamo rialzati e siamo tornati ad essere squadra, ora siamo concentrati già verso la prossima partita per continuare a spingere avanti. A livello personale spero dopo questa prestazione di trovare sempre più spazio, a livello di squadra siamo un gruppo forte e sono convinto che ai playoff potremo fare strada e dire la nostra".