La Pallacanestro Trieste piazza il colpo, dalla Virtus Bologna arriva una nuova ala

Il roster della Pallacanestro Trieste si rinforza con l'innesto di Leo Menalo, ala classe 2002, croato di nascita ma di formazione italiana. Arriva a Trieste dopo aver trascorso le ultime due stagioni tra le fila della Virtus Segafredo Bologna, sotto la guida prima di Sergio Scariolo e poi di Luca Banchi.

La parole di Michael Arcieri

"Siamo entusiasti di avere Leo nella nostra squadra in questo momento cruciale della stagione – il commento del General Manager biancorosso Michael Arcieri - È un giovane di grande carattere, passione per il gioco e un'eccellente etica del lavoro. Porterà abilità, atletismo e versatilità al nostro roster su entrambi i lati del campo. Diamo il benvenuto a Leo e alla sua famiglia a Trieste con calore ed entusiasmo".

La carriera di Leo Menalo

Leo inizia la sua formazione cestistica nelle giovanili del K.K. Cibona di Zagabria, ma è in Italia, alla Stella Azzurra Roma, che cresce guadagnandosi minuti sul parquet capitolino a partire dalla stagione 2018/2019.

Per tre stagioni milita in Serie A2 alternando la maglia della Stella Azzurra a quella dei Roseto Sharks, dove gioca in prestito il campionato 2019/2020.

Il suo atletismo, l’abnegazione al lavoro e la sua intelligenza cestistica gli valgono nella stagione 2022/2023 la chiamata alla corte di Sergio Scariolo, alla Virtus Segafredo Bologna, dove ha giocato fino a oggi.

Considerato uno dei Top Prospects europei per i nati nel 2002, grazie ai suoi 208 cm per 95 kg, riesce a essere un’individualità importante in attacco, in grado di giocare bene nel pitturato, ma dotato anche di una mano educata.

Nel 2022 indossa la maglia della Nazionale Croata U20 ai Campionati Europei di categoria in Montenegro dove fa segnare una media di 14 punti conditi da 4,4 rimbalzi.