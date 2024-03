La Pallacanestro Trieste cambia l'assetto societario

Cotogna Sports Group (CSG) e Trieste Basket (TSB) hanno formalizzato l’accordo per un nuovo assetto societario di Pallacanestro Trieste, che ha portato CSG a detenere il 99% delle quote, mentre TSB mantiene l’1%.

L’operazione nasce dalla volontà di TSB di dare un contributo sostanziale alla salute finanziaria del Club, mettendo a disposizione proprie quote affinché possano essere utilizzate da parte di nuovi, potenziali investitori.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE RICHARD DE MEO

“Ringrazio Trieste Basket - ha dichiarato il presidente della Pallacanestro Trieste Richard de Meo - per il risultato di questa operazione, che a mio modo di vedere rafforza l’impegno di TSB nei confronti del Club, creando una piattaforma per una collaborazione attiva e duratura che si focalizzerà anche sul settore giovanile e sulla comunità".

"Era importante per noi che la città rimanesse rappresentata nella proprietà di Pallacanestro Trieste - sottolinea il numero uno del club - e che al tempo stesso si aprissero possibilità per coinvolgere nuovi investitori".

"Un ringraziamento in particolare al Presidente di TSB Lorenzo Pacorini - conclude de Meo - per la sua capacità di mediazione e creatività in tutto questo processo: continueremo a lavorare insieme, e sarà per il futuro di Trieste nel mondo del basket”.