La crisi di Trieste non si arresta, sconfitta anche a Latina

Rotti gli indugi con l’ultima vittoria casalinga contro Agrigento, la Pallacanestro Trieste cerca continuità sul campo di Latina, che attualmente occupa l’ultima posizione nella graduatoria del Girone Verde con un record di 4-19, con due vittorie nelle ultime cinque gare. Per Trieste ancora assenti sia Reyes che Campogrande.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste) - Il primo tocco dopo il lancio della palla a due concede il primo attacco a Trieste, con Brooks che sbaglia dalla media, ma poi apre le marcature godendo dell’assist di Filloy dopo il rimbalzo offensivo di Vildera. Latina non riesce a concludere né con Alipiev, né con Romeo, né con Parrillo. Sbagliano anche Candussi e Vildera dall’altra parte e il punteggio resta fermo sullo 0-2 per quasi due minuti, fino alla tripla insaccata da Alipiev su assist di Parrillo. Trieste insiste nel tiro pesante, senza successo, Latina prova a fare lo stesso, con l’unico medesimo risultato di far soffrire i ferri dei canestri. Filloy manda in lunetta Mayfield che fa 1/2, ci pensa poi Brooks a segnare ancora, su assist di Candussi. Ci riprova dai 6 e 75 Parrillo, ma viene stoppato da Ruzzier, recupera il pallone lo stesso Parrillo, ma si risolve tutto in una palla persa.

Torna in attacco Trieste con Vildera che sporca il suo scout da sotto, subendo fallo e trasformando l’and-one che vale il +3 dei biancorossi sul 4-7. La saga del tiro pesante prosegue con gli errori in serie di Parrillo, Filloy e Brooks. Gli ospiti allora riprovano la via del pitturato, trovando altri due punti con Vildera. Tempo di tornare in attacco e Latina sfrutta la velocità di Alipiev che arriva fino in fondo con una schiacciata spettacolare. Vildera però è sempre pronto e continua a produrre fatturato, portando il punteggio sul 6-11 dopo 6 minuti. Mayfiled accorcia le distanze su assist di Romeo, Trieste prova a rispondere per due volte con Filloy senza trovare il fondo della retina, poi quest’ultimo sceglie di darla a Vildera, che da sotto continua a colpire senza soluzione di continuità. Latina è trascinata da Mayfiled, che si ripropone dalla media poco prima della tripla di Candussi che crea un altro allungo per i biancorossi. Dopo qualche errore da ambo le parti è ancora Candussi a segnare, stavolta dalla media. I laziali cercano di restare attaccati nel punteggio con soluzioni personali, sempre con il “solito” Mayfield. L’ultima azione del quarto per la Benacquista porta Alipiev in lunetta (fallo di Ferrero): 2/2 e palla ancora a Trieste, che non ha però tempo sufficiente per costruire un tiro semplice e la frazione si chiude sul 14-18.

Il primo attacco del secondo quarto è dei padroni di casa, conclusosi con una splendida tripla di Romeo. Trieste sbaglia per due volte il tiro, mentre dall’altro lato è ancora Romeo che si mette in proprio e va fino in fondo regalando ai suoi il nuovo vantaggio; lo segue a ruota Viglianisi con modalità praticamente identiche e il parziale di 7-0 in un minuto e mezzo costringe coach Christian a richiamare i suoi sul pino. L’uscita dalla panchina mette in moto il duo Filloy-Brooks, con quest’ultimo che guadagna una gita in lunetta: 2/2, parziale ospite chiuso e gap ridotto ad una sola lunghezza. Sul fronte opposto Alipiev sbaglia, ci pensa Vildera a sfruttare poco dopo l’occasione di ridare ai biancorossi il vantaggio. I padroni di casa perdono un po’ la bussola, Trieste aumenta il ritmo e va a segnare da tre con Ruzzier; Latina limita i danni con i canestri di Zanghero e Romeo. La gara è ora sul 25-25. I padroni di casa cercano di migliorare la fase di costruzione, gli ospiti difendono con un po’ di confusione, ma con efficacia. Si susseguono errori da ambo i lati, fino alla tripla di Ferrero che riporta a +3 Trieste.

Le difese sono costantemente in ritardo di marcatura a causa dei continui raddoppi, le basse percentuali realizzative fanno il resto e si assiste in questo frangente ad una gara non particolarmente bella. Borra non sfrutta la doppia occasione dalla lunetta, i biancorossi hanno così l’occasione di tornare avanti, trovando la tripla di Deangeli su assist di Filloy. Zangheri non si fa intimorire e ripaga con la medesima moneta, dall’altra parte però è Filloy ad andare a segno sempre dai 6 e 75 mantenendo a due possessi il vantaggio dei suoi. Borra e Ferrero non hanno la medesima precisione, la doppia persa da Deangeli prima e Zanghieri dopo rimette in movimento Trieste, che non riesce a segnare. Si presenta Mayfield sulla linea della carità per fallo di Brooks, per due tiri liberi cui se ne aggiunge un terzo dovuto al fallo tecnico comminato alla panchina triestina: percorso netto e padroni di casa a -3. La risposta di Trieste – nonostante un bel fraseggio tra Bossi e Ruzzier – non è efficace, la Benacquista ha così l’opportunità di accorciare ulteriormente, interpretata al meglio da Alipiev che con un bel lay-up mette i suoi a -1. L’ultima azione del quarto è di marca biancorossa, la costruzione porta Filloy ad un tiro molto complicato che non ha successo e si va all’intervallo lungo sul 33-34.

La ripresa comincia con il primo attacco di Trieste, che non porta punti. Il primo attacco dei padroni di casa porta in lunetta Moretti per fallo (il terzo) di Candussi: 1/2 e match impattato a quota 34. Filloy fa la voce grossa e dall’angolo infila il nuovo +3, dall’altro lato Mayfield serve Alpiev sotto il tabellone e il lay-up va a segno. Triplo errore da fuori Brooks – Mayfield – Filloy, poi è Moretti a sbagliare da centro area e il punteggio resta fermo. Vildera dalla lunetta fa percorso netto per il nuovo +3, dall’altro lato Romeo si mette in proprio e va fino in fondo, subendo anche fallo da Deangeli ed infilando l’and-one che riporta in parità la gara (39-39). Il ritmo di gara è decisamente blando in questa prima metà, situazione che consente alle rispettive difese di piazzarsi con qualche secondo in più di tempo.

Mayfield vince la sfida con Brooks ed infila dalla media riportando avanti Latina, Trieste torna in fase offensiva e Deangeli subisce fallo da Alipiev: dalla linea della carità è 2/2 per il capitano e gara nuovamente impattata. I laziali hanno in Romeo la propria trazione anteriore, ma a volte la fretta è cattiva consigliera e perdono palla; sul fronte opposto Brooks dà a Vildera, che serve su un piatto d’argento il pallone a Candussi: a segno sia il tiro in azione, sia il tiro libero supplementare per fallo subito. Latina costruisce azioni complicate e non vede il fondo della retina, Trieste ha maggior garra agonistica e propone attori diversi al tiro; Ruzzier va fino in fondo e segna, lo stesso fa Romeo dall’altro lato del campo. Lo stesso n°10 segna un’importante tripla dall’angolo e Trieste torna a due possessi di vantaggio sul 43-49. Sbagliano nell’ordine Brooks, Romeo e Bossi. Moretti sbaglia a sua volta ma subendo fallo da Ferrero, con gita in lunetta che vale un solo punto. Trieste costruisce con Ruzzier, ma Candussi perde palla; corre in contropiede Moretti, ma sulla sua strada trova Bossi che lo stoppa. Il pallone resta alla squadra di casa, che con Parrillo trova la tripla del -2. Altra persa da Candussi nell’attacco triestino, così Latina può rifarsi sotto e lo fa con efficacia totale: ancora Parrillo da tre e vantaggio interno. Vildera lotta sotto le plance, ma è troppo solo. La Benacquista riacquista il possesso palla e con Moretti va fino in fondo, con un parziale aperto di 9-0. Reagisce Trieste che con lo scambio Ruzzier-Deangeli torna a far muovere il punteggio, che resta sul 52-51 dopo la preghiera finale di Parrillo, seguita da quella di Ruzzier.

Trieste ha Ferrero e Candussi con quattro falli, la prima azione vede Ruzzier servire Vildera a centro area e per il n°14 è semplice schiacciare in libertà. Sul fronte opposto Mayfield piuttosto libero di tirare colpisce dai 6 e 75, capitan Deangeli accorcia dalla lunetta (fallo di Parrillo) con un 1/2. Mayfield è inarrestabile e continua a centrare il bersaglio accogliendo i molti inviti dei compagni. Gli ospiti sono fuori ritmo e subiscono le iniziative avversarie, Mayfield si traveste da assist-man e consente ad Alipiev di replicare dal pitturato per il 59-54. Un sanguinoso pallone perso da Vildera diventa l’occasione per i padroni di casa di allungare il gap con la tripla di Alipiev. Polveri bagnate in casa triestina, in particolare di Brooks che non riesce ancora ad incidere. Ci pensa Filloy a rimettere Candussi in grado di pungere: canestro e fallo, con and-one trasformato. Trieste a -5 (62-57). Latina gioca in scioltezza e fa le scelte giuste in attacco, Romeo interpreta al meglio questa condizione e ne mette altri due. Altra gita in lunetta per i biancorossi, con l’1/2 di Vildera. Trieste recupera un pallone dorato in difesa e vola in contropiede, concluso efficacemente da Brooks. I biancorossi aumentano la pressione difensiva per mettere in difficoltà gli avversari che vivono, ora, un momento di difficoltà in fase di costruzione; Viglianisi penetra e subisce fallo, non concretizzando le due occasioni a gioco fermo.

Gli attacchi sono stantii e il punteggio a metà quarto è 64-60 e resta tale per un altro minuto e mezzo, fino al canestro da tre punti di Filloy che rimette tutto in discussione. Bonus esauriti a tre minuti dalla fine, con gli attacchi che continuano a produrre poche emozioni. Candussi esce per falli e manda Alipiev in lunetta: 1/2 e poco più di due minuti ancora da giocare. Inizia a diminuire la lucidità da ambo le parti, con i padroni di casa che mantengono il vantaggio, seppur di un solo possesso, quando sta per iniziare l’ultimo giro di lancette. Esce per falli anche Parrillo, mandando Brooks sulla linea della carità: 2/2 e ennesima parità (65-65). L’attacco dei padroni di casa non porta punti nonostante un’ottima costruzione, Trieste ci prova, ma il tiro di Vildera sbatte sul ferro. Riparte Latina con 34” sul cronometro, Mayfield riprende a segnare nel momento più importante: sua la clamorosa tripla che rimette i suoi davanti di un possesso pieno a 20” dal termine. Trieste costruisce l’ultimo possesso per mandare al tiro da tre Filloy: il fallo di Alipiev sul tiro (da due) vale i tiri liberi che, insaccati, portano Trieste al -1. Il successivo fallo tattico di Brooks su Alipiev su manda quest’ultimo in lunetta dall’altra parte: 2/2, ancora 3 lunghezze di distanza tra le due compagini, ma con 13” ancora da giocare. Chiama time-out coach Christian per impostare l’ultimo attacco, che inizia dopo la metà campo: ci prova Brooks da tre punti senza successo, recupera il pallone Filloy che ci riprova sempre da tre, ma altrettanto senza vedere il fondo della retina. Alipiev torna in lunetta, sbagliando entrambi i tiri liberi e la preghiera finale di Filloy resta tale. Latina vince la sua prima gara casalinga con il punteggio di 70-67.

IL TABELLINO

Benacquista Assicurazioni Latina - Pallacanestro Trieste 70-67 (14-18, 19-16, 19-17, 18-16)



Benacquista Assicurazioni Latina: Demario Mayfield 20 (5/8, 2/4), Ivan Alipiev 19 (4/9, 2/5), Gabriele Romeo 14 (5/7, 1/6), Salvatore Parrillo 6 (0/1, 2/8), Lorenzo Zangheri 5 (1/1, 1/1), Samuele Moretti 4 (1/4, 0/0), Kenneth Viglianisi 2 (1/2, 0/3), Jacopo Borra 0 (0/5, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 22 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Demario Mayfield 8) - Assist: 14 (Demario Mayfield 5)



Pallacanestro Trieste: Giovanni Vildera 16 (6/12, 0/0), Ariel Filloy 11 (0/2, 3/13), Lodovico Deangeli 11 (2/2, 1/3), Eli jameson Brooks 10 (3/8, 0/9), Michele Ruzzier 8 (1/4, 2/5), Francesco Candussi 8 (2/4, 1/3), Giancarlo Ferrero 3 (0/1, 1/3), Stefano Bossi 0 (0/0, 0/1), Matteo Rolli 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Obljubech 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Giovanni Vildera 10) - Assist: 21 (Michele Ruzzier 8)