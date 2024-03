Trieste mai in partita, la squadra veneta infligge una durissima lezione

Nono successo consecutivo per Ecodem Alpo, che mantiene immacolato il suo 2024 grazie alla vittoria su Futurosa iVision Trieste per 79-35.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Alpo parte subito forte con un parziale di 5-0 e gioca un primo quarto offensivo di altissimo livello, al termine del quale mette a referto ben 25 punti. Dopo minuti la squadra di casa ha già dieci un ampio margine di vantaggio sulle avversarie, dato che il punteggio è di 25-10.

Alpo, grazie al suo consueto gioco di squadra e grazie alla partecipazione di tutte le sue giocatrici, riesce ad aumentare il suo vantaggio nella seconda frazione: i punti che separano le due squadre sono infatti 19 dopo venti minuti, con il tabellone che recita 40- 21 per la formazione di casa.

Alpo non abbassa l'intensità nella ripresa e arriva a toccare anche i 30 punti di vantaggio (60-30) sul finale del terzo periodo, che si chiude con la tripla di Parmesani che segna addirittura il +33 (63-30). Nell'ultima frazione

Alpo gestisce il suo vantaggio fino a toccare il massimo del match sul +45 (79-34), poi il libero di Carini chiude la partita sul 79-35. Nori mette a segno un'altra doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi e Alpo trova anche un'ottimo 50% al tiro da tre punti. Le venete dominano a rimbalzo per 45-28 e approfittano della sconfitta di Roseto per conquistare il secondo posto in solitaria.

IL TABELLINO

Ecodem Alpo - Futurosa Trieste iVision 79 - 35 (25-10, 40-21, 63-30, 79-35)



ECODEM ALPO: Parmesani* 15 (3/4, 3/5), Nori* 12 (5/10 da 2), Turel* 14 (2/4, 3/3), Fiorentini 2 (1/4 da 2), Rosignoli 9 (3/9, 1/2), Moriconi* 5 (1/3, 1/2), Soglia 8 (3/4, 0/1), Chiaretto, Mancini NE, Furlani 4 (0/0, 0/0), Frustaci* 4 (2/4, 0/1), Pastore 6 (3/3 da 2) Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 23/45 - Tiri da 3: 8/16 - Tiri Liberi: 9/10 - Rimbalzi: 45 7+38 (Nori 11) - Assist: 17 (Nori 4) - Palle Recuperate: 10 (Parmesani 2) - Palle Perse: 13 (Moriconi 3)



FUTUROSA TRIESTE IVISION: Collovati, Visintin, Briganti, Rosset NE, Tempia* 1 (0/3, 0/4), Miccoli* 12 (3/11, 0/1), Leghissa, Sammartini* 8 (3/9, 0/3), Lombardi* 3 (0/1, 1/4), Camporeale* 6 (1/3, 1/3), Carini 5 (1/1, 0/3) Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 8/33 - Tiri da 3: 2/19 - Tiri Liberi: 13/18 - Rimbalzi: 28 5+23 (Sammartini 7) - Assist: 3 (Sammartini 1) - Palle Recuperate: 8 (Tempia 2) - Palle Perse: 16 (Sammartini 4) - Cinque Falli: Miccoli

Arbitri: Giordano A., Mamone L.