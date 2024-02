Trieste grinta e coraggio, rimonta lo svantaggio e batte Vicenza 63-57

All'Allianz Dome, la Futurosa Trieste iVision rimonta e piega la Velcofin Interlocks Vicenza.

LA PARTITA

Partenza a spron battuto delle ospiti che riescono ad imporre fin da subito il loro ritmo di gioco; la compagine giuliana rincorre, l'impeto delle venete però le fa cadere vittima di un parziale di 2-13 da cui provano a rialzarsi con azioni estemporanee, ma il jumper di Vicenza sulla sirena dice 14-26 dopo 10' di gioco.

La Futurosa rimescola le carte e trova subito un break di 9-0 portandosi ad un solo possesso di svantaggio dalla Velcofin Interlocks, la quale però risponde con una serie di giocate di squadra utile per respingere il tentativo di rimonta delle padrone di casa; Trieste riesce a pareggiare i conti a 60” dall'intervallo, tuttavia sono ancora le ospiti ad avere l'ultima parola chiudendo sul 32-34 la prima frazione.

Nel secondo tempo, il punteggio in bilico costringe le due compagini a giocare più accorte e meno sfrontate: infatti, il botta e risposta sui due lati del campo dà prima il vantaggio alla Futurosa e successivamente lo restituisce alla Velcofin Interlocks, la quale però con una tripla si riporta sul +4, ma mantiene questo distacco per meno di sessanta secondi; Vicenza stringe i denti e respinge anche l'ultimo assalto delle giuliane arrivando alla mezz'ora avanti 49-50.

La squadra di coach Zara utilizza ogni riserva per non cedere il passo, perciò nonostante il sorpasso triestino le venete riescono a rimanere in scia con i canestri che valgono il -1; la compagine allenata da coach Mura però infligge un parziale di 8-0 che risulta devastante per le ospiti, le quali hanno un ultimo sussulto riportandosi a -5, ma il tempo sul cronometro non basta e l'ultimo canestro spetta proprio a Trieste per il 63-57 finale.

Grande prova del trio Ostojic (17 punti), Sammartini (14 punti, 8 rimbalzi e 4 recuperi), Tempia (12 punti) per la Futurosa iVision; mentre alla Velcofin Interlocks non bastano le prestazioni di Peserico (13 punti e 5 rimbalzi), Vitari (11 punti e 5 rimbalzi) e Togliani (9 punti, 7 assist e 3 recuperi).

IL TABELLINO

Futurosa Trieste iVision - Velcofin Interlocks Vicenza 63 - 57 (14-26, 32-34, 49-50, 63-57)



FUTUROSA TRIESTE IVISION: Visintin, Briganti NE, Rosset NE, Tempia* 12 (2/2, 2/5), Ostojic* 17 (6/12, 1/1), Miccoli* 9 (4/11, 0/1), Leghissa 5 (2/3 da 2), Sammartini* 14 (5/8, 0/3), Lombardi 3 (1/2 da 3), Camporeale*, Carini 3 (1/2 da 3) Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 19/36 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 35 11+24 (Sammartini 8) - Assist: 8 (Ostojic 3) - Palle Recuperate: 12 (Sammartini 4) - Palle Perse: 20 (Ostojic 5) - Cinque Falli: Miccoli



VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Belosevic* 4 (2/5, 0/1), Togliani* 9 (1/2, 2/4), Bevolo, Fontana 3 (1/3, 0/1), Sturma 3 (1/2, 0/1), Pellegrini 6 (1/6, 1/5), Assentato* 6 (3/5, 0/1), Peserico* 13 (6/10, 0/1), Ruffo 2 (1/1 da 2), Vitari* 11 (1/3, 3/7) Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 5/11 - Rimbalzi: 34 12+22 (Peserico 5) - Assist: 10 (Togliani 7) - Palle Recuperate: 9 (Togliani 3) - Palle Perse: 23 (Togliani 5)

Arbitri: Zuccolo M., De Rico M.