Il Responsabile delle Nazionali giovanili a Trieste per uno stage con il vivaio locale

Giovanni Lucchesi Responsabile delle Nazionali giovanili femminili, e Alessandro Guidi Allenatore Federale e RTT unico del Friuli Venezia Giulia, sono i protagonisti dello Stage di Training Avanzato organizzato da Futurosa per le sue giovani atlete.

I due allenatori, che rappresentano 𝗱𝘂𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗹𝗮𝗰𝗮𝗻𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗳𝗲𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝗹𝗲 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮, soprattutto a livello giovanile, hanno accolto l’invito della società e si sono messi a disposizione per 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗿𝗲 𝗱𝘂𝗲 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 con i diversi gruppi di giovani #F.

Questo stage rappresenta un’occasione e una vetrina di eccezionale importanza e offre alle ragazze del vivaio Futurosa l'opportunità di entrare in contatto con i più recenti indirizzi e metodologie d’allenamento della 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗣𝗮𝗹𝗹𝗮𝗰𝗮𝗻𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼.

IL LAVORO DI LUCCHESI E GUIDI

Lucchesi e Guidi hanno assistito e poi condotto alcuni allenamenti con le annate 2010 - 2011 e con le atlete di potenziale interesse SSN 2009 – 2007. In questi due giorni si è lavorato molto sulle letture, sulle spaziature e sulla capacità di capire e anticipare i movimenti, per sviluppare nelle giovanissime visione e comprensione del gioco.

In serata ci sarà anche l’incontro con la prima squadra e il confronto con il coach Andrea Mura, che sta guidando le #F in un ottimo campionato di serie A2, che le vede attualmente occupare il quarto posto, in piena corsa per i playoff.

L’organizzazione di questa iniziativa conferma che la Società vuole porre la crescita delle squadre giovanili e delle atlete del vivaio al centro del suo progetto di sviluppo pluriennale: tra le varie attività, oltre agli stage con i migliori allenatori federali.

Futurosa partecipa a numerosi tornei giovanili internazionali, sviluppa per il vivaio piani di allenamento fisico e tecnico individuale, mette a disposizione delle più giovani il campus diurno della #F Home.