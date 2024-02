La Pallacanestro Trieste presenta le promozioni per le prossime gare casalinghe

In vista delle prossime quattro partite casalinghe della Fase a Orologio del Campionato di Serie A2, Pallacanestro Trieste dedica ai suoi tifosi una serie di promozioni eccezionali per assistere alle gare biancorosse.

“Forte e Chiaro!” è il titolo delle promo che accompagneranno le partite di avvicinamento alla fase Playoff, segnale che la società ha voluto mettere in campo per sottolineare la vicinanza con il proprio pubblico.

Gratuità per i tagliandi Under5

A partire dalla prossima partita casalinga del 25 febbraio, e per tutte le gare future, i mini-tifosi Under 5 potranno entrare al palazzetto gratuitamente, senza dover versare i 2€ precedentemente previsti.

Resta tuttavia valido l’obbligo di ritirare alle biglietterie il tagliando gratuito, contestualmente all’acquisto del biglietto dell’adulto accompagnatore.

Le famiglie che hanno già sottoscritto un abbonamento Under 5 saranno contattate dalla società per usufruire di una particolare experience a loro dedicata.

Promo Abbonati “Rebirth” - stagione 2023/2024

Tutti i tifosi che hanno sottoscritto un abbonamento “Rebirth” a inizio potranno ottenere un ulteriore biglietto nello stesso settore di appartenenza a soli 5€.

Questa promozione è valida per tutte e 4 le partite in casa rimanenti dell’attuale “Fase a Orologio” ed è accessibile sia per gli acquisti effettuati nelle biglietterie fisiche sia online sul sito di Vivaticket, inserendo il codice dell’abbonamento come riportato nell’immagine di seguito.

Si sottolinea che questa promozione non è valida per i mini-abbonamenti Fase Orologio.

Scuole al PalaTrieste

Già dalla prossima partita, Pallacanestro Trieste dedicherà un settore del palazzetto agli istituti scolastici di Trieste per offrire loro la possibilità di assistere alle partite biancorosse.

La società estende la stessa proposta già attiva per le ASD anche alle scuole, mantenendo il costo dei tagliandi per gli istituti a 4,00 € per ogni studente minorenne e 7,00 € per ogni accompagnatore.

Se un istituto scolastico volesse avere maggiori informazioni può scrivere una mail direttamente all’indirizzo ticketing@pallacanestrotrieste.it.

Festa della Donna

In occasione della prossima Festa della Donna, Pallacanestro Trieste dedica una speciale promozione a tutte le sue tifose per la partita del prossimo 10 marzo con Treviglio.

Al prezzo speciale di 5,00 € tutte le tifose biancorosse potranno infatti acquistare un biglietto in tutti i settori del palazzetto.

La promozione è valida solo per biglietti acquistati nelle biglietterie del PalaTrieste o nel punto vendita del nostro partner BCC Venezia Giulia di Via Roma 18.

APERTURA VENDITA BIGLIETTI

A partire da lunedì 19 febbraio inizierà ufficialmente la vendita dei biglietti sia per la partita del 25 febbraio con Fortitudo Agrigento che quella del 10 marzo con Blu Basket Treviglio.

Anche la vendita online sul sito Vivaticket sarà attiva già a partire da lunedì. Si informano i tifosi inoltre che da lunedì la biglietteria del PalaTrieste si sposterà da via Flavia 3 all’ingresso VIP di Via Miani 5/1. Di seguito gli orari di apertura delle biglietterie:

Biglietteria interna PalaTrieste (atrio ingresso VIP Via Ercole Miani 5/1)

Lunedì 19/02/2024: ore 16.00 – 19.00

Martedì 20/02/2024: ore 16.00 – 19.00

Mercoledì 21/02/2024: ore 16.00 – 19.00

Giovedì 22/02/2024: ore 16.00 – 19.00

Venerdì 23/02/2024: ore 16.00 – 19.00

Sabato 24/02/2024: ore 10 – 13 e 16 - 19

Biglietteria esterna al PalaTrieste (botteghini di Via Flavia 3):

Domenica 25/02/2024: ore 14.00 – fine secondo quarto.

SPORTELLO BCC Venezia Giulia (Via Roma 18):

Mercoledì 21/02/2024: ore 10.30 – 13.30

Giovedì 22/02/2024: ore 10.30 – 13.30

Venerdì 23/02/2024: ore 10.30 – 13.30

La tabella prezzi con i costi dei singoli biglietti

SETTORE INTERO UNDER 18 UNDER 12 PRIMA FILA 205,00 € SUPERVIP 130,00 € VIP (sett. A - B - J) 77,00 € 69,00 € PARTERRE (sett. E - F - G) 43,00 € 38,00 € 17,00 € SILVER (sett. D - H - I) 35,00 € 31,00 € 14,00 € TRIBUNE EST/OVEST (sett. N - K) 23,00 € 20,00 € 9,00 € DISTINTI EST/OVEST (sett. S1 - O - P) 18,00 € 15,00 € 7,00 € UNIVERSITY SECTION (sett. S2) 11,00 € CURVA NORD (sett. L - M) 13,00 € 11,00 € 5,00 € SECONDO ANELLO (sett. Q - R) 13,00 € 11,00 € 5,00 €