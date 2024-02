Pallacanestro Trieste, inizia la Fase A Orologio: in vendita l'abbonamento per le 5 gare casalinghe

Archiviata la Regular Season con la gara di domenica a Forlì, la Pallacanestro Trieste si prepara ad affrontare le formazioni che compongono il Girone Verde nella seconda parte del torneo.

Nessun tempo per rifiatare infatti, perché già dal prossimo weekend prende il via la Fase a Orologio, che vedrà i due gironi che compongono la LNP Serie A2 affrontarsi nelle sfide che, a fine aprile, decideranno le griglie per i Playoff.

I biancorossi, subito impegnati in una sfida in casa, affronteranno al PalaTrieste sabato 10 febbraio alle ore 20:00 la Luiss Roma

Per assistere a tutte le 5 partite casalinghe Pallacanestro Trieste offre ai suoi tifosi la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a prezzo agevolato.

PREZZI E MODALITA' DI ACQUISTO MINI ABBONAMENTI

Coloro che vorranno acquistare l’abbonamento “Fase a Orologio” potranno farlo online in prevendita a partire già da martedì 6 febbraio, sul circuito Vivaticket. Nella stessa giornata, martedì 6 febbraio, inizierà anche la vendita nelle biglietterie interne al PalaTrieste e nei locali della BCC Venezia Giulia di Via Roma 18.

La possibilità di acquistare la promozione sarà valida fino a sabato 10 febbraio, entro la fine del secondo quarto acquistandolo nelle nostre biglietterie ed entro le ore 20.00 se lo si acquista sul circuito online Vivaticket.



Questi gli orari che seguirà il ticketing biancorosso nella settimana:



Biglietteria interna (atrio ingresso principale di Via Flavia 3):

Martedì 6/02: ore 16.00 - 19.00

Mercoledì 7/02: ore 16.00 - 19.00

Giovedì 8/02: ore 16.00 - 19.00

Venerdì 9/02: ore 16.00 – 19.00

Biglietteria esterna al PalaTrieste (botteghini di Via Flavia 3):

Sabato 10/02 a partire dalle ore 16.00 e fino alla fine del secondo quarto.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VENEZIA GIULIA (sportello di Via Roma 18):

Mercoledì 7/02: ore 10.30 – 13.30

Giovedì 08/02: ore 10.30 – 13.30

Venerdì 09/02: ore 10.30 – 13.30

La tabella dei prezzi per l’abbonamento alle 5 partite casalinghe della fase ad orologio

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 UNDER 12 UNDER 5 PRIMA FILA 820,00 € SUPERVIP 525,00 € VIP (sett. A–B–J) 310,00 € 280,00 € PARTERRE (sett. E-F-G) 170,00 € 155,00 € 70,00 € SILVER (sett. C-D-H-I) 140,00 € 125,00 € 55,00 € TRIBUNE (K-N) 95,00 € 80,00 € 35,00 € 10,00 € DISTINTI (sett. O – P – S1) 75,00 € 65,00 € 30,00 € 10,00 € UNIVERSITY SECTION (S2) 40,00 € CURVA NORD (sett. L-M) 55,00 € 50,00 € 20,00 € 10,00 € II ANELLO (sett. Q – R) 55,00 € 50,00 € 20,00 € 10,00 €

Chi invece volesse acquistare i biglietti singoli per le sfide della Fase a Orologio, potrà approfittare delle promozioni che la Pallacanestro Trieste riserverà ai suoi tifosi in due delle partite del calendario, che saranno comunicate a ridosso delle partite.



Questi i prezzi dei singoli tagliandi per le sfide al PalaTrieste

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 UNDER 12 UNDER 5 PRIMA FILA 205,00 € SUPERVIP 130,00 € VIP (sett. A–B–J) 77,00 € 69,00 € PARTERRE (sett. E-F-G) 43,00 € 38,00 € 17,00 € SILVER (sett. C-D-H-I) 35,00 € 31,00 € 14,00 € TRIBUNE (K-N) 23,00 € 20,00 € 9,00 € 2,00 € DISTINTI (sett. O – P – S1) 18,00 € 15,00 € 7,00 € 2,00 € UNIVERSITY SECTION (S2) 11,00 € CURVA NORD (sett. L-M) 13,00 € 11,00 € 5,00 € 2,00 € II ANELLO (sett. Q – R) 13,00 € 11,00 € 5,00 € 2,00 €

UNDER 18 = nati dall'anno 2010 all'anno 2005 (previa esibizione documento identità)

UNDER 12 = nati dall'anno 2017 all'anno 2011 (previa esibizione documento identità)

UNDER 5 = nati dall'anno 2018 (previa esibizione documento identità)

UNIVERSITARI = previa esibizione libretto elettronico (di tutte le Università)

Per maggiori informazioni rivolgersi a ticketing@pallacanestrotrieste.it