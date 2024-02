Serataccia per la Pallacanestro Trieste: Forlì non fa sconti e vince 92-64

Ultima gara della prima fase per Pallacanestro Trieste e Unieuro Forlì, rispettivamente quinta (14-7) e seconda (17-4) in classifica, che all’Unieuro Arena si giocano la posizione finale in classifica prima della fase ad orologio.

Il match di oggi è indissolubilmente legato a quello dell’AGSM Forum di Verona: con Udine già matematicamente terza, ai padroni di casa motivatissimi nel puntare al primo posto – vincendo la gara e qualora Bologna perdesse a Verona – si oppone una Trieste ancora frastornata dalla sconfitta interna di domenica scorsa contro Rimini, ma che vuole vincere per provare ad agganciare la quarta casella, qualora Bologna, di contro, vincesse a Verona.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste) - Il tocco decisivo dopo la palla a due tra Candussi e Zilli concede a Trieste il primo pallone, con Ruzzier che serve Candussi, il ferro ferma il tentativo di tripla. Forlì invece apre le danze con Allen. Il pallone continua a non entrare nel canestro forlivese, ma anche i padroni di casa sbagliano diverse occasioni. Ci vuole un’iniziativa personale di Deangeli per trovare i primi due punti, ma c’è molta imprecisione in questo inizio gara.

Forlì ha spazio e Johnson va fino a canestro, sul cambio di fronte Filloy impatta subito con un arresto e tiro dalla media. La Unieuro prova a tenere alto il ritmo, ma le percentuali di tiro non rendo merito a quest’idea. Trieste cerca di sfruttare i centimetri di Candussi, Forlì cambia velocemente gioco e mette Johnson in grado di segnare ancora, stavolta dai 6 e 75. In campo si vedono due squadre che pare abbiano fretta di tirare, vista l’intensità difensiva messa sul parquet da ambo le compagini. A metà tempo il punteggio è 7-4, subito dopo si iscrive a referto Brooks, che impatta il match con una tripla frontale.

L’azione successiva vede protagonista Vildera, che prende un’ottima posizione spalle a canestro, tira e segna concedendo il primo vantaggio ospite. Johnson non è d’accordo e pareggia nell’azione successiva, poi Cinciarini sale in cattedra e penetra frontalmente fino a canestro. Ruzzier serve abilmente Vildera, che non si fa pregare ed appoggia comodamente a canestro, dall’altra parte è Pascolo a mostrare i muscoli, lo stesso fa Vildera nella nuova azione offensiva. Entra Zampini per Forlì e timbra subito il cartellino dall’arco. Il ritmo è davvero alto, con percentuali di tiro decisamente migliorate in questo frangente. Coach Christian fa ruotare i cambi, ma è sempre Vildera a far pesare la sua presenza: canestro e and-one segnati per il nuovo pareggio.

Cinciarini non ci sta e segna da tre punti, dall’altro lato Brooks mette in movimento ancora Vildera che segna in entrata, raggiungendo già la doppia cifra personale. Cinciarini is on fire, sua l’entrata vincente a canestro, replicata poco dopo su lancio di Zampini dopo una rubata a Brooks. La replica di Trieste dopo il break di 0-5 subito non dà frutti, Forlì torna in possesso del pallone e Zampini sfugge a Vildera arrivando fino in fondo. La preghiera finale di Bossi non va e la squadra di coach Martino chiude la prima frazione avanti di 7 sul 25-18.

Il primo attacco del secondo quarto è di Trieste, Ruzzier si mette in proprio e sbaglia, sulla traiettoria del rimbalzo c’è l’onnipresente Vildera che recupera e segna in semigancio. Lo stesso Vildera ferma irregolarmente Pascolo, che dalla linea della carità fa 1/2. Forlì allunga la propria difesa, Trieste cerca di aumentare la velocità di gioco: Vildera pesca molto bene il taglio di Brooks, che segna e subisce fallo da Zampini. And-one segnato e punteggio 26-23.

I romagnoli perdono un pallone sanguinoso, l’azione triestina rimette in movimento ancora Vildera, che dalla media infila ancora per il -1. Polveri bagnate in casa forlivese, che non riesce a costruire tiri semplici. Va in lunetta Zampini (fallo di Ruzzier) e compie percorso netto, rimettendo un possesso pieno tra le due contendenti. Vildera e Brooks fraseggiano molto bene, ma non riescono a produrre fatturato in quest’occasione, sul fronte opposto Candussi stoppa Allen e rilancia l’azione, non finalizzata. Torna in attacco Forlì, con Allen che si fa perdonare l’errore precedente e segna in appoggio al tabellone.

Dall’altro lato il fallo di Pascolo manda in lunetta Candussi: 1/2 e punteggio 30-26, presto rimpolpato dallo stesso n°13 in entrata poco dopo metà quarto. Forlì cerca e trova il tiro pensante grazie a Valentini, che ricaccia indietro Trieste; ci pensa poco dopo Allen ad imitarlo. La reazione di Trieste non arriva, Pollone recupera e lancia in contropiede Johnson, che schiaccia anticipando la difesa triestina e mette i suoi in vantaggio in doppia cifra dopo poco meno di 7 minuti giocati.

Brooks si mette in proprio, trova un’autostrada e penetra diretto al ferro; sull’azione difensiva si infortuna Valentini per Forlì, costretto ad uscire. Zilli vince il duello con Candussi ed infila, dall’altro lato Vildera perde palla e i padroni di casa volano in contropiede, senza riuscire a concludere; restano però in possesso del pallone, con Pollone che va in lunetta, segnando solo il primo tiro libero.

Brooks semina il panico nella difesa romagnola, ma non riesce a segnare; su fronte opposto non c’è soluzione di continuità ed arriva la tripla di Zampini. Ruzzier non ci sta e ripaga con la stessa moneta, Zampini poco dopo ci riprova, sbaglia, ma Johnson recupera il rimbalzo offensivo e segna. L’ultima azione di Trieste viene fermata da un fischio arbitrale (sfondamento di Filloy), Forlì ha 1”9 per tentare il buzzer beater, la parabola di Pascolo però si infrange sul ferro e si va all’intervallo lungo sul 46-34.

Si riparte con i padroni di casa che muovono per primi a canestro, senza colpo ferire in due occasioni, come del resto Trieste. I primi punti arrivano dopo un minuto e mezzo con Zilli da sotto, poi replicato da Johnson con un bel floater da centro area. I biancorossi, ora sotto di 16, provano a recuperare prima che sia troppo tardi, ma non portano fieno in cascina. Forlì capisce il momento ed accelera, con Allen che riprende a segnare; dopo 3 minuti il punteggio è 52-34.

Coach Christian richiama i suoi sul pino e prova a rimettere ordine: in uscita dalla panchina Ruzzier si carica sulle spalle la squadra e serve un pallone dorato a Vildera, per l’appoggio vincente. Allen non si ferma e trova altri due punti, poi è Cinciarini a costringere Ruzzier a due falli consecutivi; Ruzzier si lamenta con gli arbitri e ne ricava un fallo tecnico. Tre tiri liberi per Cinciarini, mentre il n°10 di Trieste si accomoda in panchina con quattro falli: 3/3 e +21 per Forlì a metà tempo. Il vantaggio si allarga di altre due lunghezze grazie ai liberi di Johnson per fallo del neoentrato Ferrero.

Filloy si incarica della cabina di regia, la sua tripla non entra ma ci pensa il “solito” Vildera, che sotto le plance recupera e segna. Entra Campogrande e si fa notare subito: tripla segnata dall’angolo e fallo subito, completando poi il gioco da 4 punti. Dopo 6 minuti è 59-42. Sul fronte opposto Pascolo realizza non senza difficoltà, poi Brooks rincara la dose, permettendo a Trieste di rosicchiare ancora qualcosa al gap.

Torna in attacco Forlì, viene sanzionato fallo nei confronti di Filloy e coach Christian, entrato in campo, viene espulso per proteste. Cinciarini torna sulla linea della carità per quattro tiri, mettendone due. Il nuovo tentativo di Filloy da fuori genera l’ennesimo rimbalzo offensivo di Vildera, Trieste resta in attacco e Campogrande infila la tripla. Filloy orchestra l’attacco e si mette in proprio, colpendo in arresto e tiro dalla media quando inizia l’ultimo minuto della frazione. Forlì tenta di trovare la via del canestro, Ferrero blocca Zampini e lo manda in lunetta: l’1/2 è l’ultimo canestro del quarto, che finisce sul 64-50.

L’apertura dell’ultima frazione è a tinte biancorosse, con il canestro in entrata di Brooks che porta i suoi a -12. I padroni di casa replicano con Allen, nonostante la grande pressione difensiva di Trieste, che torna in attacco perdendo palla e concedendo a Zampini lo spazio per infilare dai 6 e 75. Parziale di 5-0 e time-out chiamato dalla panchina ospite. Torna in campo Ruzzier per mettere ordine alla manovra, Candussi guadagna una gita in lunetta che gli vale un solo punto

Deangeli stoppa Johnson, rilanciando l’azione che però non porta frutti. La reazione di Trieste in quest’ultimo quarto è tutta nell’intensità difensiva messa in campo. Johnson e Deangeli hanno qualcosa da dirsi e subiscono un fallo tecnico ciascuno, situazione che annullandosi naturalmente non porta a tiri liberi da nessuna parte; Forlì mantiene il possesso in attacco e segna ancora da fuori, stavolta con Pollone. Nell’azione successiva Johnson segna dalla media, un tanto per evidenziare che i padroni di casa hanno tutte le intenzioni di mantenere l’imbattibilità interna. Brooks non si arrende e suona la carica segnando dall’arco, immediatamente imitato da Allen.

A metà tempo il punteggio è di 79-56 dopo il canestro di Allen segnato con un ottimo fade-away. Filloy riceve da Ruzzier e segna di esperienza, sul fronte opposto è ancora Allen-show: errore da tre punti, rimbalzo offensivo e canestro. Arriva un’altra occasione per Johnson dalla lunetta (fallo di Vildera): 2/2 e Forlì a +25. I biancorossi non mollano, ma inizia a finire la benzina e anche in difesa le maglie si assottigliano.

L’entrata di Cinciarini trova l’opposizione di Brooks, ma il pallone entra lo stesso: l’and-one entra e i padroni di casa aumentano ulteriormente il vantaggio. Filloy ruba palla a Johnson e va fino in fondo, la replica è ancora di Cinciarini. Mancano poco meno di due minuti quando Ruzzier va in lunetta per altri due punti. L’azione successiva dell’Unieuro, prolungata da un rimbalzo offensivo, consente a Zampini di tirare a gioco fermo (quinto fallo di Ruzzier), segnando entrambi i liberi.

L’ultimo giro di lancette inizia con un altro fallo a favore dei padroni di casa, che con i due liberi segnati da Pollone raggiugono le trenta lunghezze di vantaggio. Brooks è l’ultimo ad arrendersi, con i due liberi segnati che sono gli ultimi punti del match, che si chiude a favore dei padroni di casa.

IL TABELLINO

Unieuro Forlì - Pallacanestro Trieste 92-64 (25-18; 21-16; 18-16; 28-14)

Unieuro Forlì: Valentini 3, Allen 20, Pollone 6, Johnson 19, Zilli 4, Zampini 18, Cinciarini 17, Pascolo 5, Radonjic, Tassone, Munari, Zilio. All.: Antimo Martino. Ass.: Fabrizi e Ruggeri.

Pall. Trieste: Brooks 20, Ruzzier 4, Filloy 8, Campogrande 7, Deangeli 2, Candussi 4, Ferrero, Vildera 19, Bossi, Rolli, Camporeale, Obljubech. All.: Jamion Christian. Ass.: Nanni e Carretto.