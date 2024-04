Pallacanestro Trieste, arriva un nuovo investitore nella Società: ora è il maggior azionista

CSG annuncia in una nota di stampa l'ingresso di un nuovo investitore nel suo assetto sociale e in quello della Pallacanestro Trieste: si tratta di Paul Matiasic, avvocato di San Francisco con origini istriane.

Paul ha acquisito quote di CSG e, a seguito dell'operazione di trasferimento da parte di Trieste Basket, è diventato anche il maggiore azionista diretto della Pallacanestro Trieste.

Chi è Paul Matiasic

Giocatore di basket negli USA e in Italia durante gli anni universitari, Paul Matiasic ha radici in Istria, terra che suo nonno, suo padre e la sua famiglia hanno lasciato per emigrare negli Stati Uniti durante l'esodo, e parenti tra Trieste e il Friuli, patria di sua madre.

Ha giocato a basket a livello Pro-Am e anche in Italia, militando a Roma nel periodo in cui studiava presso l'università americana nella capitale: la sua passione e conoscenza dello sport rendono il suo ingresso in società strategico nei progetti di sviluppo della Pallacanestro Trieste e di CSG.

A seguito del trasferimento di un pacchetto di azioni da Trieste Basket a CSG e del successivo ingresso del nuovo socio, cambia anche il Consiglio di Amministrazione della Pallacanestro Trieste, con l'uscita di Andrea Bochicchio e l'ingresso nel CdA di due soci di CSG, Prab Sekhon e Paul Matiasic.

Richard De Meo: "Sono lieto di dare il benvenuto a Prab e Paul nel CdA"

"Voglio rivolgere un sentito ringraziamento ad Andrea Bochicchio – ha dichiarato il Presidente Richard De Meo – Ha svolto un ruolo fondamentale per garantire una transizione di proprietà senza intoppi e per favorire l'ingresso nel tessuto sportivo e imprenditoriale del territorio. È stato un piacere lavorare così a stretto contatto con Andrea, condividendo anche dei pasti insieme a San Francisco (naturalmente al ristorante Cotogna!)".

E ancora: "Sono lieto di dare il benvenuto a Prab e Paul nel CdA. Prab è un amico, che è stato una delle forze trainanti dietro l'operazione iniziale e la continua supervisione del club. Inoltre, siamo davvero entusiasti che Paul si unisca al gruppo. La sua passione per il basket, le sue prolifiche attività imprenditoriali e i legami personali con la regione lo rendono un collaboratore ideale per questo progetto e sono entusiasta dell'impatto che avrà".