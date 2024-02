Pallacanestro Trieste, importanti novità sul recupero dall'infortunio di Justin Reyes

La Pallacanestro Trieste comunica in una nota di stampa che Justin Reyes è stato sottoposto ieri, a Reggio Emilia, a una visita di controllo per valutare il percorso riabilitativo che il giocatore sta seguendo in seguito all'intervento di riparazione del menisco del ginocchio destro.

Il dott.Rocchi, che ha effettuato la visita, ha evidenziato come il recupero del giocatore stia procedendo secondo quanto previsto. Justin continua il suo lavoro quotidiano sia con lo staff di strenght & conditioning biancorosso che con l'area medica e viene valutato di giorno in giorno.

Il percorso di recupero di Justin Reyes

È appena entrato nella quinta settimana di recupero e sta rispondendo molto bene ai carichi crescenti di allenamento, coordinato da Gabriele Vittori per la parte fisioterapica e da Luca Bonetta per il condizionamento fisico. Si prevede nella prossima settimana la fase di "return to run", ossia della ripresa progressiva alla corsa del giocatore.

Pallacanestro Trieste vuole ringraziare il dott.Rocchi per il prezioso lavoro che sta svolgendo, oltre che Luca Bonetta, Luca Vavassori, Gabriele Vittori, Andrea Bussani e Federico Cerne per l'indispensabile competenza e disponibilità messe in campo in questa delicata fase della stagione.