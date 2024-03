La Pallacanestro Trieste avvia i lavori di riqualificazione del Playground di Valmaura

La Pallacanestro Trieste annuncia con una nota di stampa l'inizio dei lavori di riqualificazione del playground nel cuore del quartiere di Valmaura, un progetto ambizioso promosso e realizzato con l'obiettivo di restituire un luogo di aggregazione e sport ai giovani e alla comunità locale.

In collaborazione con la Fondazione Pietro Pittini e la parrocchia Beata Vergine Addolorata di Valmaura, questo progetto si distingue per essere un vero e proprio esempio di collaborazione tra le istituzioni, nello specifico ATER di Trieste, le associazioni e i cittadini.

Ciò che rende questo progetto così speciale è dunque il coinvolgimento attivo della comunità: gli studenti dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale promossi dall’Edilmaster scuola edile di Trieste (finanziati dalla Regione FVG tramite AT EFFEPI), i protagonisti dell’Associazione “Oltre quella sedia”, gli atleti e lo staff della Pallacanestro Trieste.

E naturalmente gli abitanti del quartiere si uniranno per dare vita a uno spazio rigenerato e vibrante, che sarà un luogo di incontro e divertimento per tutti.

LE PAROLE DI MICHAEL ARCIERI

"Siamo entusiasti di dare il via ai lavori per il rinnovamento del campo di basket di Valmaura – il commento del General Manager di Pallacanestro Trieste Michael Arcieri - un progetto che nasce dall'unione che lega la Pallacanestro Trieste alla comunità locale. Questa iniziativa non solo migliorerà le condizioni di un’area dedicata ai giovani e ai bambini, ma vuole essere un segno concreto di vicinanza ai cittadini del quartiere. È incredibile vedere come studenti, atleti, istituzioni, residenti e associazioni si siano unite in modo così spontaneo per riportare questo spazio ad essere un luogo di socializzazione e divertimento. Voglio ringraziare anche i nostri sponsor che credono in questa visione e ci supporteranno in questo percorso. La Pallacanestro Trieste è e sarà sempre vicina alla comunità, lavorando insieme per costruire un futuro migliore attraverso lo sport e l'inclusione."

"Inoltre - sottolinea il dirigente del club - siamo grati per il sostegno dei nostri sponsor, che credono fermamente in questa iniziativa e si sono uniti a noi per rendere possibile tutto ciò. Un caloroso ringraziamento va a Bom Bom Pasticceria, che fornirà i deliziosi prodotti da forno che saranno serviti durante l'evento inaugurale, in programma per il 10 aprile 2024. Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Canton Colori Trieste, che fornirà tutte le vernici necessarie per rinnovare completamente il playground. La Pallacanestro Trieste è da sempre vicina alla comunità locale, ai ragazzi e alle associazioni del territorio, e siamo fieri di poter contribuire alla creazione di spazi che promuovono l'inclusione, lo sport e il benessere per tutti".