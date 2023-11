Cividale ci mette il cuore ma Trieste vince un altro derby e vola altissima

La Pallacanestro Trieste fa tre di fila. I biancorossi di Coach Christian vincono la terza sfida nelle ultime tre gare di Serie A2 e fanno proprio il secondo derby in una settimana. I triestini mettono sul parquet una gara tutto cuore, una gara nella quale gli ospiti ducali hanno sempre tenuto i padroni di casa e in un clima caldissimo di grande partecipazione e correttezza delle due tifoserie.

La partita

La cronaca (Fonte UEB Cividale) - Si parte con Rota, Redivo, Marangon, Dell’Agnello e Berti per Cividale mentre coach Christian risponde con Ruzzier, Reyes, Filloy, Deangeli e Candussi e i ducali che si mettono subito a difendere il perimetro e Trieste a cercare il tiro dalla distanza, per un tabellone sul 7-8 a 5’50” dopo una tripla di Redivo. I ragazzi di Pillastrini interpretano bene il piano partita e si portano avanti sul 7-13, per subire però subito un contro-parziale dei padroni di casa con il capitano Deangeli sugli scudi e il conseguente 16-13 dopo un tap-in di Reyes a 1’50” dalla prima sirena a cui si arriva poi sul 19-15 con due punti di Furin allo scadere.

La seconda frazione si apre con Filloy “on fire”, il quale a suon di triple porta Trieste sul + 10 (29-19) e Cividale ad accusare il colpo e litigare con il canestro, prima di riuscire a trovare buone soluzioni sull’asse Rota-Dell’Agnello e mantenere il distacco invariato (37-27 a 2’58”) e chiudere metà gara indietro di 7 punti (42-35), fallendo la possibilità di ridurre ulteriormente il divario perché l’ultimo tiro del capitano ducale da sottomisura viene respinto dal ferro.

Al rientro dall’intervallo una tripla di Marangon e due punti di Redivo rimettono Cividale in scia (42-40) e si assiste ad uno show di triple da una parte e dall’altra con il tabellone sul 51-46 a 5’50” prima che i ducali smarriscano di nuovo la via del canestro e i padroni di casa sfuggano ancora sul +11, dopo una tripla di Campogrande (58-47) a 3’59” dalla penultima sirena; ma le Aquile non si perdono d’animo e con un Dell’Agello autore di 7 punti consecutivi e due liberi di Rota sono di nuovo a meno 4 (61-57) a 1’03” dalla fine del parziale, che si chiude comunque sul 66-57 perché i padroni di casa non si scompongono e bucano da lontano con Campogrande la retina friulana.

La guardia giuliana è decisamente “on-fire” e all’inizio dell’ultimo periodo castiga ancora più volte gli ospiti dall’arco, dando ai suoi il massimo vantaggio (75-60) a 7’48” senza però che Trieste riesca ad “ammazzare” la partita perché a 5’26” dalla fine Cividale ricuce a meno 8 (75-67) dopo due liberi di Berti. Anche stavolta lo sforzo viene frustrato da Campogrande che pare giocare una partita personale contro i ducali e, infilando altre due triple, rilancia i suoi a + 14 (81-67) a 4’15” e sembra voler assestare la spallata decisiva all’incontro.

Niente da fare neanche adesso: Rota da 3, Miani con una penetrazione conclusa con una schiacciata e Redivo in contropiede riportano le Aquile a 81-77 a 1’55”; nell’ultimo minuto però la rimonta finale non riesce perché Cividale sbaglia due volte la palla del meno due e Candussi a 10” mette infine la parola fine con l’ennesima tripla per l’86-79 finale.

Il tabellino

Pallacanestro Trieste - UEB Gesteco Cividale 86-79 (19-15, 23-20, 24-22, 20-22)



Pallacanestro Trieste: Luca Campogrande 21 (0/1, 7/9), Francesco Candussi 19 (5/7, 3/9), Justin Reyes 16 (3/6, 3/7), Ariel Filloy 11 (1/1, 3/10), Lodovico Deangeli 9 (3/4, 1/1), Michele Ruzzier 7 (1/1, 1/1), Stefano Bossi 3 (0/1, 1/2), Giovanni Vildera 0 (0/2, 0/0), Giancarlo Ferrero 0 (0/0, 0/1), Matteo Rolli 0 (0/0, 0/0), Danny Camporeale 0 (0/0, 0/0), Eli jameson Brooks 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 3 / 4 - Rimbalzi: 32 6 + 26 (Justin Reyes 10) - Assist: 23 (Michele Ruzzier 11)



UEB Gesteco Cividale: Lucio Redivo 18 (3/9, 4/10), Giacomo Dell'agnello 16 (4/8, 2/3), Eugenio Rota 14 (2/4, 3/7), Leonardo Marangon 14 (4/6, 2/5), Gabriele Miani 10 (2/3, 1/3), Matteo Berti 3 (0/3, 0/0), Giacomo Furin 2 (1/4, 0/0), Saverio Bartoli 2 (1/1, 0/1), Vincent Cole 0 (0/1, 0/1), Fabio Baldares 0 (0/0, 0/0), Andrea Baldini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 32 12 + 20 (Lucio Redivo 8) - Assist: 19 (Eugenio Rota 6)