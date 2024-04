Alla Pallacanestro Trieste non riesce la rimonta, Trapani conserva il fattore campo

La Pallacanestro Trieste è ospite degli squali di Trapani per affrontare la penultima sfida in trasferta di una fase a orologio agrodolce per i biancorossi, che ad oggi continuano a occupare comunque stabilmente una quinta posizione nel girone rosso che significa playoff.

Di fronte agli uomini di coach Christian, una formazione di casa che ha aggiunto al proprio roster due elementi del calibro di Gentile e Alibegovich. Biancorossi che devono fare a meno di Vildera, fermo da ormai un paio di settimane a causa di un risentimento al polpaccio, e di Eli Broooks, ai box per un problema al gluteo destro subito nel corso della settimana di allenamenti.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste) - Trapani converte subito il primo possesso in 2 punti con una bimane di Horton. Provano a rispondere Ferrero e Candussi, ma è Rodriguez per i padroni di casa che invece trova il bottino grosso portando i suoi sul 5-0. Passano due minuti in cui le due squadre compiono errori abbastanza banali, interrotte da Reyes, che rompe il ghiaccio per i suoi da tre punti. Il portoricano confeziona anche un pregevole assist per Deangeli nell’azione successiva e Trieste torna a -1 sul 6-5 a metà del primo quarto. Coach Christian decide che è già il momento dell’esordio per Leo Menalo, il nuovo arrivo in casa biancorossa, che fa il suo ingresso in campo proprio al posto di Reyes. Deangeli trova un canestro dalla media allo scadere dei 24″ che mantiene gli ospiti aggrappati al match. Notae si mette in proprio per provare a suonare la carica per i suoi, punteggio sull’11 a 7 a 3 minuti e mezzo dalla prima sirena. Un contropiede di Bossi obbliga coach Diana a parlare con i suoi giocatori, è minuto per Trapani con 2 minuti e mezzo sul cronometro. Trapani muove bene la palla e trova i primi due punti in maglia Shark di Gentile per il 13-9 sul finale del quarto. Corrono molto entrambe le squadre, con però discreta fatica a trovare la via del canestro. Candussi spezza il digiuno biancorosso con un mezzo gancio d’esperienza, che chiude i primi 10′ sul 13-11 per i padroni di casa.

Reyes firma il primo vantaggio biancorosso al rientro in campo, con un tiro da tre che arriva alla fine di un’azione confusa. Ottima la difesa di Trieste che obbliga nell’azione successiva Trapani a una palla persa, che lo stesso Reyes converte poi in altri tre punti: è +4 Trieste dopo un minuto e mezzo di secondo quarto. Pullazzi con 5 punti di fila riporta avanti i suoi. Gentile da 3 porta a 8-0 il parziale per i padroni di casa. Mollura lo porta a 11, obbligando coach Christian a chiamare minuto per provare a mettere ordine. Sono 7 i punti da recuperare per Trieste dopo 3′ di secondo quarto. Ruzzier interrompe il digiuno giuliano dall’arco, trovando prima una soluzione sul blocco di Candussi e poi su un consegnato di Deangeli, punteggio sul 25-23. E’ il lungo nativo di Palmanova però a firmare l’aggancio ai padroni di casa trasformando un pick and roll con Ruzzier. Horton fa la voce grossa sotto canestro e prova ad allungare in layup, ma Ruzzier ha la mano caldissima e segna la terza tripla di fila, mantenendo i suoi in parità con punteggio sul 31-31 a 3′ al riposo lungo. Una solida difesa biancorossa obbliga i padroni di casa a perdere due palloni consecutivi, che però non vengono convertiti a referto in punti. Ci pensa invece Gentile a riportare avanti i suoi trovando 3 punti importanti, a cui risponde un Candussi ispirato dall’arco. L’ultimo possesso è nelle mani di Trapani, che è brava a servire un Mian libero e che piedi a terra chiude il punteggio della prima metà di gara sul 40-35 per la formazione di casa.

Alla ripresa si rivedono in campo i due quintetti di inizio partita, ed è Notae ad aprire le danze. Al giocatore in maglia Trapani risponde Candussi convertendo 2 liberi guadagnati sotto canestro. Notae in transizione porta i suoi al massimo vantaggio sul +8 dopo due minuti di secondo tempo, ritoccato nell’azione successiva da Pullazi in contropiede. Minuto per coach Christian. Alibegovic con i suoi primi tre punti sul campo allunga sul 53-37. Si stringono le maglie difensive di Trapani e Trieste riesce a trovare punti solo dalla lunetta prima con Menalo e poi con Reyes. Un pesante break dei padroni di casa stordisce gli uomini di coach Christian a metà periodo, è 57-39 in un amen: minuto per i biancorossi. Non sembra però cambiare la musica in campo: Trieste fa seguire degli attacchi convulsi che non portano dividendi. Trapani è sul +20 con 2 minuti ancora da giocare. Bossi e Gentile in un botta e risposta portano il punteggio sul 64-46 per i padroni di casa alla sirena del terzo quarto.

Trieste ricomincia la partita con una bella azione corale in cui Candussi trasforma uno splendido assist di Menalo servito sul lato debole, che convince coach Diana a richiamare subito i suoi in panchina. Bossi ritocca ancora il punteggio dei suoi riducendo il divario a -13 dopo 3 minuti di gioco. Trieste è monumentale in difesa e complice un po’ di sfortuna dei siciliani per degli in-out, mantiene Trapani a 0 punti per i primi 4 minuti del quarto quarto. Interrompe il digiuno Alibegovic con un 2/2 dalla lunetta, portando il punteggio sul 66-53. Con il quinto fallo Mian manda in lunetta Ferrero che fa 3/3 portando i suoi a -11, ma Notae rimette le cose a posto dall’arco con una tripla. Bossi sbaglia la tripla piedi a terra che avrebbe voluto dire -9 a due minuti e mezzo dal termine, ma Reyes converte un rimbalzo offensivo in due punti che valgono il -10. E’ il solito Notae però che rispedisce Trieste a -13 interrompendo una rimonta che stava diventando preoccupante per Trapani. Ultimo minuto e mezzo valido solo per le statistiche , con Trieste che perde sul campo di Trapani per 81-73



IL TABELLINO

Trapani Shark - Pallacanestro Trieste 81-73 (13-11, 27-24, 24-11, 17-27)



Trapani Shark: J.d. Notae 20 (4/5, 4/10), Rei Pullazi 14 (3/4, 2/6), Amar Alibegovic 11 (2/5, 1/3), Stefano Gentile 10 (2/2, 2/3), Chris Horton 7 (3/7, 0/0), Marco Mollura 6 (1/2, 1/4), Pierpaolo Marini 5 (1/1, 0/4), Fabio Mian 3 (0/1, 1/3), Yancarlos Rodriguez 3 (0/0, 1/3), Joseph yantchoue Mobio 2 (1/3, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 41 13 + 28 (Amar Alibegovic 7) - Assist: 18 (Stefano Gentile 6)



Pallacanestro Trieste: Francesco Candussi 19 (4/9, 2/3), Michele Ruzzier 13 (2/5, 3/8), Justin Reyes 12 (1/3, 3/9), Stefano Bossi 11 (3/4, 1/5), Giancarlo Ferrero 9 (0/1, 2/4), Lodovico Deangeli 6 (3/4, 0/2), Leo Menalo 3 (0/1, 0/1), Luca Campogrande 0 (0/0, 0/4), Ariel Filloy 0 (0/0, 0/0), Eli jameson Brooks 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 30 10 + 20 (Francesco Candussi 10) - Assist: 18 (Michele Ruzzier 4)