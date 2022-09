Eccellenza, Kras battuto 0-2 dalla Pro Cervignano

Troppa Pro Cervignano per il Kras, che inaugura la stagione 2022/23 in Eccellenza con una sconfitta interna. A Repen le due squadre si affrontano senza risparmiarsi ma in fase di costruzione faticano a trovare la via della porta. I primi 45’ si chiudono quindi senza reti, nonostante qualche sprazzo degli uomini di Bozi?.



La situazione non si sblocca fino alla mezz’ora del secondo tempo, le squadre sono chiuse in difesa e bisogna attendere gli ultimi minuti per vedere le squadre alzarsi alla ricerca del gol del vantaggio.

Nel finale ecco l’episodio che sblocca la partita: al 78’ gli ospiti sbloccano la gara con il gol dello 0-1 di Serra, che ipoteca la vittoria finale. Pochi giri di orologio e sull’onda dell’entusiasmo i friulani trovano la rete del raddoppio con Bertoli, che a 5 minuti dal 90’ trafigge Zitani e sigla lo 0-2 definitivo.

IL TABELLINO

KRAS REPEN 0

PRO CERVIGNANO MUSCOLI 2

GOL: 78’ Serra, 85’ Bertoli

KRAS REPEN: Zitani, Rojas, Sain (57’ Pagliaro), Luka?, Dukic, Dekovic, Murano (67’ Sancin), Raugna, Autiero (84’ Kocman), Muiesan (62’ Paliaga), Mantese (57’ Racanelli) A disp. Umari, Simeoni, Potenza, Pagano All. Bozi?

PRO CERVIGNANO MUSCOLI: Spitaleri, Paneck, Dimcroci, Rover, Peressini, Hadzic, Specogna (69’ Serra), Delle Case (90+3’ Roccia), Bertoli (89’ Stamencovich), Zunino (76’ Casasola), Vuerich A disp. Malusà, Guadagnin, Castaldo, Catinella All. Bertino

Arbitro: Tomasetig

I risultati della 1ª giornata (4 settembre 2022): Brian Lignano - Spal Cordovado 1-2, Chiarbola Ponziana Calcio - Juventina 1-2, Pro Fagagna - Forum Julii 3-1, Tamai - Sanvitese 3-1, Sistiana Sesljan - Chions 0-3, Tricesimo - Maniago Vajont 0-2, Virtus Corno - Codroipo 0-1, Pro Gorizia - San Luigi 3-1, Zaule Rabuiese - Comunale Fiume Veneto Bannia 1-1.

Nel prossimo turno, sabato 10 settembre (ore 15) la Pro Cervignano ospita un’altra triestina: il SIstiana Sesljan. Il Kras invece riparte da Maniago, domenica 11 alle 15 contro il Calcio Maniago Vajont.