Domenica amara per Sant'Andrea e Primorec

Squadra in casa

Squadra in casa Sant'Andrea San Vito

Domenica amara per le formazioni triestine impegnate oggi nella sesta giornata del girone B del campionato regionale di Promozione. Il San'Andrea San Vito crolla in via Locchi sotto ai colpi deli friulani del Santamaria, che si impone 2-3. Il Primorec, impegnato a Monfalcone contro l'Union Fincantieri Monfalcone, cede 3-1.

Le due compagini rimangono in zona playout, con 6 punti (Sant'Andrea San Vito) e 5 punti (Primorec 1966) totalizzati in 6 uscite stagionali.

Gli altri risultati della sesta giornata: Cormonese-Ronchi 1-0, Azzurra Premariacco - Pro Romans Medea 0-0, Lavarian Mortean Esperia - Maranese 3-2, Mariano - Aquileia 2-2, Risanese - Ol3 1-3, Sangiorgina - Sevegliano Fauglis 3-0, Sant’Andrea San Vito - Santamaria 2-3, UFM - Primorec 1966 3-1