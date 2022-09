Seconda vittoria di fila per il Sant'Andrea San Vito

Il Sant'Andrea San Vito non sbaglia al primo appuntamento ufficiale in via Locchi, in occasione della seconda giornata del campionato regionale di Promozione (girone B). Il gol di Favone vale i 3 punti per la squadra di Samsa, che si impone 1-0 contro il Sevegliano Fauglis. Un risultato maturato al termine di una prestazione di gruppo convincente, che conferma quanto di buono visto nella gara di esordio, vinta 1-3 in casa della Pro Romans Medea.

Gli altri risultati del weekend:

Girone A

Azzanese - Ancona Lumignacco 1-1, Calcio Teor - Unione Basso Friuli 1-3, Saronecaneva - Sacilese 0-4, Bannia - Gemonese 0-1, Casarsa - Corva 1-0, Fontanafredda - Rivolto 1-0, Tolmezzo - Rive D’Arcano 2-2, Union Martignacco - Torre 1-1

Girone B

Mariano - Pro Romans Medea 0-1, Risanese - Sangiorgina 2-3, Maranese - Aquileia 3-1, Azzurra Premariacco - Union Fincantieri Monfalcone 1-2, Lavaria Mortean Esperia - Ol3 2-0, Ronchi Calcio - Santamaria 1-1, Cormonese - Primorec 0-0