Eccellenza, il programma del weekend: il Torviscosa gioca d'anticipo e il San Luigi prova a recuperare

La domenica pomeriggio del calcio dilettanti, al via alle 15, regalerà spettacolo. In Eccellenza, nel Girone B, la capolista Torviscosa prova a mettere pressione alle altre nell’anticipo contro la Pro Cervignano, reduce da un ottimo pari contro il San Luigi. Si gioca sabato anche Ronchi-Virtus Corno. La Pro Gorizia cercherà di sfruttare un eventuale passo falso del Torviscosa per continuare da sola a punteggio pieno ma domenica ospita un Sistiana Sesljan a caccia di rivincita. Match difficile, anche se la carta suggerirebbe il contrario, per il San Luigi. I verdi ospitano il Primorec, che è ultimo in classifica. La sfida, però, è pur sempre un derby e gli ospiti non possono continuare a far male: potrebbero cambiare rotta proprio contro un avversario difficile come il SanLu. Il Kras Repen, reduce da due vittorie in fila, ospita il rinnovato e redivivo Zaule, mentre chiude il programma Ancona Lumignacco-Chiarbola Ponziana.

Nel Girone A, invece, è il momento della prima resa dei conti della stagione. Il Brian Lignano, dopo la grande vittoria in rimonta della scorsa giornata contro il Rive Flaibano, va a giocarsi a casa del Chions le prime chance di mini-strappo in stagione. I pordenonesi sono stati fermati 1-1 dalla Spal di Max Rossi nell’ultima giornata e sono ora a meno due dai delfini primi in classifica a punteggio pieno. Segue con attenzione il Tamai, che ospita la Gemonese. Interessante, per capire eventuali sviluppi nei piani alti della classifica, anche Tricesimo-Pro Fagagna. Il Rive Flaibano cerca riscatto in casa contro il Fontanafredda, mentre il Codroipo, anch’esso tra le mura amiche, è atteso dal test Fiume Bannia. Il derby Sanvitese-Spal Cordovado chiude il programma del girone.