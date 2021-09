Promozione: per il Trieste Calcio, nella prima giornata, c'è la Risanese

Match interessanti anche per le altre triestine di Promo, che oggi iniziano il torneo della ripartenza.

Iniziano i campionati dilettantistici, con la Promozione che offre, già da subito, un menù prelibato in entrambi i gironi.

Nel Girone B, quello popolato da squadre triestine, il Trieste Calcio ospita la Risanese dopo una grande prima fase di Coppa, pronto a confermarsi. Grande prova per la Juventina Sant'Andrea, attesa dal big match di giornata sul campo dell'Azzurra Premariacco. Il Sant'Andrea San Vito ospita il Forum Iulii. Tra le altre, bell’impegno anche per il Sevegliano Fauglis, che ospita un UFM con mire da prime posizioni. Il Santamaria, unica tra le udinesi di questo girone ad aver ottenuto il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa, gioca sul campo del Terenziana Staranzano.

Nel Girone A, è attesa sicuramente Union Martignacco-Maranese, con gli ospiti che vogliono partire bene per confermarsi come una papabile vincitrice del torneo. Trasferta importante per la Bujese sul campo del Lavarian Mortean Esperia, con gli uomini di Cleto Polonia che proveranno a trovare continuità difensiva dopo un grande girone di Coppa. Camino-Venzone è un derby udinese, con i padroni di casa che vogliono crescere dopo una brutta fase a gironi di Coppa e gli ospiti che possono fare bene. Interessante anche il big match Casarsa-Sacilese: i padroni di casa possono stupire, gli ospiti puntano a vincere il torneo.

Domenica, ore 15

GIRONE B

Azzurra Premariacco - Juventina Sant’Andrea

Trieste Calcio - Risanese

Pro Romans Medea - Aquileia

San Giovanni - Sangiorgina

Tolmezzo Carnia - Costalunga

Sant’Andrea San Vito – Forum Iulii

Sevegliano Fauglis- Unione Fincanteri Monfalcone

Terenziana Staranzano - Santamaria

GIRONE A

Union Martignacco- Maranese

Maniago Vajont - Corva (al Comunale di Maniago)

Camino - Venzone

Lavarian Mortean Esperia 97 - Buiese

OL3 – Prata Falchi (a Marsure di Sotto)

Casarsa - Sacilese

Sarone Caneva – Torre (a Caneva)

Tarcentina – Unione Basso Friuli