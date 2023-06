Gran finale alla Crese con Pierluigi Pardo e la beneficenza per "Io Tifo Sveva"

TRIESTE - Gran finale questa sera per la ventunesima edizione della Crese Cup. Protagonisti tutti gli atleti che si sfideranno negli atti conclusivi dei tornei, il giornalista Pierluigi Pardo che commenterà la finale calcistica, ma anche e soprattutto la serata di beneficenza organizzata da Air Ball in favore dell'associazione Io tifo Sveva. Alle 20:45 andrà in scena, sul campo che nell'ultimo mese ha ospitato il torneo di basket, il Celebrity match. A sfidarsi saranno stelle della Pallacanestro Trieste di oggi e di ieri, contro personaggi di spicco scelti tra chef, giornalisti, politici, maghi, cantautori ed imprenditori. Tra loro Matteo Metullio (cuoco stellato) e Stefano Patuanelli (già ministro), oltre a Daniele Cavaliero, Stefano Bossi e molti altri. Un'edizione della Crese Cup che ha abbattuto ogni record e che continua la sua crescita, essendo diventato l'evento sportivo dell'estate triestina. Ulteriori informazioni a questo link.