Italia e Slovenia unite dal nuoto: arriva "Hadria", quattro giornate di gara a tappe in mare

Quattro giorni consecutivi, quattro differenti tappe, da Sistiana a Portorose, due Paesi e tre diverse gare da poter scegliere. Si tratta della gara Open Water, unica nel suo genere, organizzata dall’associazione LifeGuard Academy, che avrà luogo dal 24 al 27 giugno 2021.

Una gara a tappe in mare

Le iscrizioni sono partite sabato 27 marzo sul sito www.hadria.org. L'evento è stato impostato sulla formula della gara ciclistica a tappe. I tempi si sommano per stilare la classifica finale (oltre alla classifica di tappa), anche i colori delle maglie ciclistiche verranno ripresi dai diversi colori sulle boette di galleggiamento (obbligatorie e date in dotazione all’interno del pacco gara). Quattro le giornate previste: 24 giugno baia di Sistiana, 25 giugno Piazza Unità a Trieste, 26 giugno Fiesa-Pirano e 27 giugno, la conclusione, Pirano-Portorose.

Una manifestazione che vuole aprire i confini e che si rivolge a diverse fasce d'età. Sono infatti tre le gare da poter scegliere: l’Hadria, circa 3 km a tappa, aperta per gli over 16, la Magellano, un miglio nautico a tappa, dai 14 anni in su ed infine la Young a due sole tappe (Trieste e Portorose) aperta alle due categorie: 8-10 anni e 11-13. Proprio quest’ultima ha lo scopo di coinvolgere le scuole nuoto, che dopo un anno di piscine chiuse, possono vedere nella gara in mare una nuova ripartenza.

"Hadria"

L’anno 2020 è stato un anno particolarmente critico per tutte le attività di interesse umano. Ecco quindi nascere, come spesso avviene dalle situazioni più difficili, una sfida: “La nostra idea di nuoto in acque libere, a tappe consecutive, acquisisce una valenza simbolica di unione e superamento delle barriere attraverso lo Sport - afferma Giovanni Ghersina, uno degli ideatori -. L’organizzazione transfrontaliera della manifestazione rafforza la connessione tra i confini di Slovenia e Italia, incrementando la sinergia e l’intercambio tra le due Comunità”. Il senso dell'unione emerge anche dal nome della manifestazione, che prende spunto dagli studi dello storico longobardo Paolo Diacono, che ritiene che il nome del mare Adriatico derivi da quello della città di Hadria e riporta ad un’epoca in cui l’Adriatico non era segnato da ideali confini territoriali, richiamando così la filosofia del progetto sportivo che si vuole organizzare.

Sicurezza

La sicurezza in gara verrà seguita dagli assistenti bagnanti della stessa LifeGuard Academy, organizzatrice dell’evento, che si è distinta nel corso degli anni nell’organizzazione e nell’espletamento del sevizio di sorveglianza e sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive di livello mondiale. La manifestazione si avvale inoltre del servizio cronometraggio professionale della MySdam Veneto e doterà tutti gli atleti di microchip. Dal 27 marzo fino al 30 aprile le iscrizioni sono aperte in modalità promo. Tutte le informazioni dettagliate sul sito www.hadria.org.