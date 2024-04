Podismo, al 79/o giro di San Giacomo vincono Riccardo Sterni e Nicoletta De Cecco

TRIESTE - Aperta la stagione 2024 del Trofeo Trieste, organizzato dalla Società Podistiche Riunite Trieste. Sono stati oltre 300, tra atlete e atleti, a sfidarsi in occasione del 79/o Giro di San Giacomo, prova d’apertura del massimo circuito podistico triestino curata dall’Asd Gs San Giacomo Trieste. Sugli 8 km, disegnati sulle strade asfaltate e i sentieri circostanti Gabrovizza e la Stazione di Prosecco, hanno avuto la meglio Riccardo Sterni del Daytona Athletics Ssdrl, e Nicoletta De Cecco dell'Asd Free Runners Trieste. Tra gli uomini Sterni ha fatto la voce grossa, sferrando l’attacco decisivo poco dopo metà gara e staccando definitivamente un combattivo Omar Giorgio Makhloufi dell'Asd Trieste Atletica Aps, per poi trionfare in solitaria sul traguardo del Centro Lanza di Prosecco dopo 26:47, precedendo Makhloufi (27:06) e un sorprendente Luca Bertocchi dell'Asd Trieste Atletica Aps, con 27:20. Al femminile la De Cecco, tesserata per l’Asd Free Runners Trieste, è stata autrice di una prestazione accorta e gestita in progressione. L’atleta, classe 1985, è riuscita a riprendere e staccare perentoriamente, a 2 km dal traguardo, la fuggitiva Giulia Schillani, dell'Asd Ad Majora), che sembrava avviata ad un importante successo. La De Cecco ha concluso con il crono a 32:04 precedendo la Schillani, con 32:27, e Sara Druscovic, dell'Asd Trieste Atletica Aps, con 33:57.