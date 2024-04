La maglia triestina di Jordan torna all'asta, costa quasi mezzo milione

TRIESTE - Si parte da 420 mila dollari e Sotheby's, casa d'aste londinese, prevede l'acquisto finale tra il mezzo milione e i 700 mila euro. Parliamo della canotta che Michael Jordan indossò nel maggio del 1985 durante il match amichevole giocato al palasport di Chiarbola tra la Stefanel e Caserta. Un episodio storico che, a distanza di poco meno di 40 anni, nel capoluogo regionale suscita ancora grandi ricordi. A partire da chi realizzò quella speciale canotta arancionero con l'iconico 23 cucito sulle spalle, ovvero l'udinese Massimo Piubello, all'epoca sponsor tecnico della compagine giuliana e fornitore per la Nike in Italia. "La richiesta - racconta Piubello - giunse proprio dalla Nike, sponsor che vestiva Jordan. A quei tempi era un giocatore interessante, ma nessuno si aspettava diventasse un personaggio sportivo di calibro planetario".

Una maglia costata non più di 100 mila lire

Piubello infatti realizza una canotta sola. "Non ricordo di preciso la cifra che scrissi sulla fattura, ma posso immaginare che tra maglia e pantaloncini non fossimo sopra le 100 mila lire". A rileggere questi dati oggi sembra quasi impossibile che chi si aggiudicherà la maglia della Stefanel possa arrivare a spendere oltre mezzo milione di euro. Eppure, per tutto ciò che Jordan ha rappresentato - e continua a rappresentare -, quella maglia è un vero e proprio simbolo. "Ho conosciuto Jordan - racconta ancora Piubello -, ho anche una foto e l'autografo". Piubello non pensa a tenersi la maglia, né a produrne più pezzi. Nel dettaglio, la canotta vestita da Jordan durante la gara era realizzata con cotone interlock al cento per cento (cotone a maglia incrociata a trama fitta e sottile, molto più morbido del tradizionale jersey nda).

Tessuto, tempi di consegna e narrazione

"Eravamo tra i pochi a realizzarle in quel tessuto, anche perché alle squadre e agli stessi giocatori piacevano molto di più rispetto all'acrilico o ad altri mix di tessuti. C'era un'unica criticità - continua Piubello -, ovvero che il cotone, dopo tanto sudore, tende ad appesantirsi. Per questo motivo consigliavamo sempre alle società di dotarsi di due mute, così da poterle cambiare a fine primo tempo". L'azienda la realizza quasi dall'oggi al domani. "Ricordo che la realizzammo in circa una settimana. Ci sono poi alcuni dati tecnici interessanti, come ad esempio la linea centrale sulla schiena che, a guardarla, si vede bene come fosse stata cucita e non stampata". Piubello si mette quindi al lavoro e consegna la maglia. "Non siamo stati lì più di tanto a pensare - scherza -, anche perché se avessi dovuto conservare tutte le maglie prodotte (tra i nomi di pregio Toni Kukoc, Mike D'Antoni e Charles Barkley oggi non mi basterebbe un magazzino da 100 metri quadrati".

Soldi e tempo: ecco cosa ci vuole per portarla a casa

La partita che va in scena poi è stata raccontata mille volte. Jordan avrebbe dovuto giocare un tempo con la Stefanel e uno con Caserta, Jordan che manda in frantumi il tabellone, Jordan che fa 30 punti, Jordan di qua e Jordan di là, in quella che a Trieste diventa la più tradizionale rappresentazione del "c'ero anch'io" e "sì, me ricordo de quela volta che Jordan ga zogà a Chiarbola". Poi l'extraterrestre dà la maglia a Bepi Stefanel. La famiglia la tiene fino al 2020, quando la consegna a Sotheby's per una prima asta. Per poter partecipare a quest'ultima è necessario, oltre alle disponibilità economiche non indifferenti, aspettare ancora tre giorni. Le registrazioni si chiudono l'11 aprile.