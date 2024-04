Atalanta, il ritorno al Rocco e l'aprile verità: il mese clou dell'Unione

TRIESTE - Una partita ancora da recuperare e poi la Triestina di Bordin dovrà affrontare gli ultimi quattro turni della stagione regolare. Tra la resurrezione della squadra (con uno stato di forma eccellente, viste le quattro vittorie di fila) e il mese orribile delle sconfitte post esonero di mister Tesser, l'undici rossoalabardato ha ancora tutte le carte da giocare per arrivare terzo. Agganciare il secondo posto è scenario pressoché impossibile (il Padova dovrebbe perdere molti punti per strada e l'Unione non sbagliare un colpo da qui alla fine del campionato), ma sulla terza posizione invece il futuro è ancora tutto da scrivere. Oltre alla medaglia di bronzo, vanno analizzati gli altri posti playoff e, per questo, abbiamo dato un occhio ai calendari delle squadre nelle prime otto posizioni.

Il calendario dell'Unione

Prima delle ultime quattro gare l'Unione è chiamata al difficile impegno contro l'Atalanta U23 (gara in programma mercoledì 3 aprile, calcio d'inizio a Fontanafredda alle 16:15). Il calendario dell'Unione del mese di aprile mostra invece due match in casa (Virtus Verona il 7 e Novara il 20) e due in trasferta (Giana Erminio il 14 e Padova all'ultima giornata, il 28). Se per il primo posto ormai è solo questione di tempo, con il Mantova che festeggerà già domenica contro il Renate, in seconda posizione i biancoscudati hanno un calendario da non sottovalutare: se il Fiorenzuola (in trasferta) alla penultima appare la preda più abbordabile, non sono invece così scontate le partite contro l'Atalanta U23 (in casa), Lumezzane in trasferta e poi il derby proprio con la Triestina (in casa).

Situazione Vicenza

Il Vicenza deve attendere il recupero con la Pro Sesto (che fino all'inizio del secondo tempo stava conducendo per 1 a 0), ma uno sguardo al suo calendario potrebbe mostrare diverse potenziali insidie: si inizia in casa con il Novara (alla disperata ricerca di punti salvezza, ma squadra che non perde da oltre un mese), per poi andare in trasferta al cospetto di un già promosso Mantova. Si torna poi al Menti per la gara contro il Trento (che potrebbe ancora sperare di entrare nei playoff) ed infine il match con un Alessandria ultimo in classifica e, a meno di clamorosi sviluppi, con un piede in serie D.

Occhio a Legnago, Atalanta e Giana Erminio

Subito dietro al Vicenza c'è un Legnago che non perde dal 22 dicembre e che andrà ad afftonare la Pro Sesto in casa, il Novara in trasferta, poi il ritorno con l'Alessandria in casa e l'ultimo match della stagione a Mantova. Dopo il recupero di mercoledì contro l'Unione, l'Atalanta U23 giocherà contro la Pro Patria in casa, nella tana del Padova, contro la Pro Sesto in casa e in trasferta contro l'Arzignano. Infine la Giana Erminio (che viene da nove risultati utili consecutivi) sfiderà il Trento in trasferta, l'undici di Bordin in casa, il Renate in trasferta e la Pergolettese in casa.