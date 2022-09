Sistiana, che carattere! Rimontata 1-2 la Pro Fagagna

Primi tre punti nel campionato di Eccellenza FVG per il Sistiana Sesljan che supera la Pro Fagagna per 1-2 al termine di una gara combattuta e ben giocata, con una formazione rimaneggiata da mister Godeas, in trasferta e contro un'avversaria forte: una Pro Fagagna che non ha mai mollato nonostante abbia finito la partita in 9 contro 11.



Nella prima frazione la Pro Fagagna si porta in vantaggio dopo soli venti secondi: Cassin che elude le marcature di Crosato e Gotter presentandosi in area dove fa partire un diagonale dalla sinistra che finisce in rete per 1-0. Il Sistiana Sesljan prova a reagire subito: al 7’ Schiavon in scivolata mette per Gotter che tira sul fondo. Spingono gli ospiti, la punizione di Madotto al 9’ è preda del portiere. Al 24’ la conclusione di Domini finisce sul fondo. Al 28’ Sistiana in gol: Nardoni esce al limite dell’area travolgendo Gotter, l’arbitro nell’occasione espelle il portiere, per fallo da ultimo uomo, decretando la punizione dal limite. Sul punto di battuta va uno scatenato Gotter e il pallone si infila all’incrocio per l’1-1. Nel finale di tempo la Pro prova ad aumentare i giri. Al 36’ il Sistiana Sesljan va vicino al vantaggio, Gotter mette in mezzo per Germani che per un soffio non ci

arriva. Il primo tempo si conclude sull'1-1.

Nella ripresa il Sistiana Sesljan guadagna metri. Al 6’, sugli sviluppi di un corner di Madotto, Schiavon si presenta dalle parti di Zuccolo ma la sua posizione è irregolare. Al 16’ Gotter dal fondo mette in mezzo dove Germani in mischia viene anticipato da Iuri. Al 17’ ecco il sorpasso: Schiavon si procura un rigore, e Germani trasforma l'1-2. Immediata la reazione della Pro Fagagna, al 20’ la conclusione di Goz finisce sul fondo. Al 26’ tentativo alto per Cassin e al 35’ per Loggia, dal limite, ma al 38’ la Pro rimane in nove per l’espulsione per doppia ammonizione di Iuri. Nel recupero il Sistiana Sesljan difende con i denti il risultato per quattro minuti di recupero, e porta a casa i 3 punti.

Mercoledì ore 20 il Sistiana Sesljan sarà impegnato nei quarti di Coppa Italia contro la Spal Cordovado, partita secca caso di pareggio verranno disputati subito i calci di rigore. Mentre domenica attende a Visogliano la Pro Gorizia (ore 15).

IL TABELLINO

PRO FAGAGNA - SISTIANA 1-2

MARCATORI: 1’ pt Cassin, 28’ pt Gotter; 18’ st Gernani su rig.

PRO FAGAGNA: Nardoni, Zuliani Filippo (38’ st Saro), Zuliani Alessandro (22’ st Petrovic), Clarini

D’Angelo, Peressini, Iuri, Craviari (28’ st Zuccolo), Pinzano, Cassin, Goz, Fadini (21’ pt Domini, 15’

st Giovanatto). All. Giatti

SISTIANA: Colonna, Gotter, Almberger, Madotto (43’ st Ghersetti), Vecchio, Colja Erik, Crosato

Luca, Disnan (17’ pt Loggia), Germani (24’ st Colja David), Vasques, Schiavon (41’ st Villatora).

All. Godeas

ARBITRO: Gargano di Bologna; assistenti Fragiacomo di Gradisca d’Isonzo e Rivellini di Udine

NOTE: espulso Nardoni e per doppia ammonizione Iuri; ammoniti Vecchio, Schiavon; Pinzano,

Cassin