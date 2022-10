Che fatica per le triestine in Promozione

Ancora difficoltà per le formazioni triestine nel girone B del campionato regionale di Promozione. Dopo sette giornate Primorec e Sant'Andrea hanno totalizzato solo 6 punti e sono rispettivamente terzultima e penultima. I carsolini oggi sprecano tanto oggi a Trebiciano, in una gara abbordabile contro la Sangiorgina che termina 1-1. In gol Iadanza per i padroni di casa. Il Sant'Andrea San Vito cede invece in casa del Ronchi, che con la vittoria odierna per 1-0 contro aggancia le due triestine a 6 punti e si muove dal fondo della classifica.

Le statistiche di questo avvio non sono confortanti, sia Sant'Andrea che Primorec hanno messo a segno 8 reti in 7 giornate, e ne hanno subite rispettivamente 14 e 11.