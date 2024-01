Trento-Triestina 0 a 1 | Le pagelle: magia di Minesso, il 2024 si apre con una vittoria

TRENTO - La prima uscita del 2024 dell'Unione è targata Mattia Minesso. L'attaccante entra a tre minuti dalla fine e con una magia regala tre punti d'oro alla Triestina. La gara è praticamente un monologo alabardato, ma con l'undici di Tesser bravo nella manovra, meno nelle conclusioni. Tra i singoli buona la prova di Vallocchia e Correia, inesistente ed impalpabile la prestazione di Finotto. Palo di Vertainen. Unione a meno uno dal secondo posto. Occhi puntati sul big match tra Mantova e Padova.

Matosevic 6.5

Al 20' è attento sulla conclusione di Petrovic, come pure sulla conclusione di Rada a trenta secondi dal termine.

Germano 6

Un paio di buone sgroppate delle sue e poco altro. Prestazione sufficiente per impegno.

Struna 6

Ordinaria amministrazione.

Moretti 6.5

Prestazione più che sufficiente, senza grosse complicazioni e con qualche sortita offensiva. Ha sul piede il pallone del vantaggio, ma Russo gli nega la gioia del goal.

Anzolin 6

Nel primo tempo fa spesso un tocco in più, rallentando la manovra. Bel tunnel nel secondo tempo.

Correia 6.5

Un paio di spunti buoni. A fine primo tempo ha sul destro una ghiotta occasione ma il tiro finisce a lato. Buona la manovra.

Vallocchia 6.5

Dà sostanza al centrocampo. Al 40' ci prova col sinistro a giro, ma il portiere trentino è bravo a deviare la conclusione in angolo. Ce la mette tutta. Invenzione geniale per Moretti, che non riesce ad andare a rete. Esce per Minesso.

Pierobon 6

E' sua la giocata migliore della prima frazione alabardata, con il centrocampista che al 42' entra bene in area ma si fa murare dalla difesa dei padroni di casa.

D'Urso 6.5

Ingaggia un singolare duello col numero uno del Trento calciando ben tre volte verso la porta e vedendosi smanacciare in angolo le conclusioni. Quando ha il pallone tra i piedi cerca sempre di creare un pericolo. Le sue giocate però non lasciano il segno.

Vertainen 6

Prende un palo nel secondo tempo, poi spreca tutto in un'altra occasione pochi minuti dopo. Sufficiente per impegno.

Finotto 5

Impalpabile. Esce per El Azrak.

Gunduz 6.5

Calcia bene una punizione, ma Russo gli dice di no. Mette anche un po' di esperienza.

El Azrak 6

Cerca di dare la scossa con alcune buone giocate.

Minesso 7

Sinistro da applausi. Da dimenticato ad eroe di giornata.

Koslowski sv

Scampoli di gara