Triestina-Atalanta U23 1 a 1 | Le pagelle: una zampata di Pavlev illude l'Unione

FONTANAFREDDA - Il recupero contro l'Atalanta U23 finisce in parità ed è tutto sommato un risultato giusto. Nel primo tempo occasioni da ambo le parti con però il solo Matosevic a referto per parate. Nella ripresa l'undici di Bordin va in vantaggio con la zampata di Pavlev, per poi farsi raggiungere qualche minuto dopo complice una sbandata difensiva.

Matosevic 6

Nel primo tempo sventa diverse conclusioni a rete dei bergamaschi. Inizia al 17' con una "fotografia" su Palestra, per poi accortacciarsi su Capone al 26'. Subito dopo, in sequenza, dice di no prima a Tiao e poi di nuovo, con un grande intervento, a Capone. Se con le mani è un primo tempo molto buono, lo stesso non si può dire con i piedi. Nel secondo tempo è anche fortunato.

Anzolin 6

Prende un giallo a fine primo tempo per stoppare una pericolosa ripartenza degli ospiti. Rischia l'autogoal sulla conclusione di Capone.

Moretti 6

In fase difensiva non soffre particolarmente. Al 33' si concede una sortita offensiva e rischia, con un bel sinistro dal limite, di portare in vantaggio l'Unione.

Malomo 6

Alla sua centesima presenza in rossoalabardato è costretto, dopo poco più di mezz'ora, ad abbandonare il campo per infortunio.

Rizzo 6

Ordinato e pochissime sbavature. Nel recupero grande intervento in chiusura sull'ex Ghislandi.

Germano 6

Fa la fascia bene, anche se non sempre è così preciso nell'allungare il passaggio in verticale. Al 30' non riesce a girare verso la porta un campanile che precipita in area ospite.

Vallocchia 5.5

Rallenta la manovra da centrocampo in su perché spesso è messo male con il corpo. Perde un paio di contrasti e si fa saltare troppo facilmente. Un paio di sortite in avanti, di cui una porta ad una buona occasione che però D'Urso spreca.

Correia 6.5

Nel primo tempo ha un guizzo dopo pochi minuti. Il suo destro dai 20 metri però finisce troppo a lato. Nel secondo tempo è lui a dare il la all'azione che porta al goal di Pavlev e nella giocata c'è tutta la voglia di farsi dare il pallone e dare il suo contributo alla squadra.

El Azrak 6

Di questa squadra è lui il vero motore a propulsione. Se si accende, ecco che l'undici di Bordin ne trae sempre giovamento. Quando gira sotto sulla sponda di Lescano è sempre pericoloso. Al 12' innesca lui l'azione che per poco non porta al vantaggio rossoalabardato. Palla al piede fa sempre la cosa giusta. Nel secondo tempo sparisce un po' dal campo, ma cerca sempre di rendersi utile.

Lescano 6

Di testa le prende quasi tutte lui, ma i compagni non riescono a metterlo nelle condizioni migliori per andare a rete. La prestazione è sufficiente per l'impegno.

D'Urso 5.5

Inizia bene, muovendosi in profondità e andando a caccia del pallone. Al 39' ha una buona occasione sul destro, ma decide di rallentare la conclusione e la difesa atalantina lo mura. Durante il primo tempo si mangia un goal già fatto a due passi dalla porta. Esce per Minesso a inizio secondo tempo.

Ciofani 6

Entra al 34' al posto di Malomo, fa discreta guardia.

Minesso 6

Il solito Minesso, un po' croce e un po' delizia.

Pavlev 6.5

Firma il vantaggio con una bella zampata. Per il resto poco da segnalare.

Jonsson 6

Entra bene, anche se in occasione del pareggio bergamasco non sbroglia un pallone al limite dell'area.

Redan sv

Nessuna giocata da segnalare.