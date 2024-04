Triestina-Virtus Verona 0 a 1 | Le pagelle: Unione brutta e svogliata, i veronesi sbancano il Tognon

FONTANAFREDDA - L'ultima della stagione al Tognon parla di una Triestina sconfitta, meritatamente, da una Virtù Verona che nonostante l'emergenza assenze, porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. Decide, dopo uno svarione difensivo, una zampata di Mehic.

Matosevic 6

Nel primo tempo è costretto a diversi interventi per salvare il risultato. Titubante su una uscita alta in area piccola, si supera poco dopo.

Pavlev 5.5

Purtroppo non bastano i mezzi fisici per giocare a calcio, ogni tanto ci vuole anche un giusto mix di logica e tecnica. Buono l'assist in occasione della traversa di Lescano.

Moretti 5

Cerca di dare il suo contributo nel primo tempo. Partecipa allo svarione difensivo che porta al vantaggio dei veronesi.

Ciofani 5

Nel primo tempo due errori che per poco non costano caro alla squadra: nel primo caso esce sull'uomo al limite dell'area sbagliando il tempo (la conclusione dell'attaccante veronese finisce di poco a lato), il secondo invece è una colossale dormita in area di rigore. Partecipa anche lui, assieme a Moretti e Rizzo, al disastro che porta al vantaggio degli ospiti. Prende anche un giallo.

Rizzo 5

Quando cerca la verticalizzazione va bene, quando gioca di suola rallentando la manovra no. Per il goal vedi sopra.

Anzolin 5

Così così, sia sul piano difensivo che sul piano del contributo all'attacco. Esce per Germano.

Correia 6

Si accende un paio di volte e in una rischia di siglare un eurogoal. Nel secondo tempo cerca di dare un senso al match, senza incidere.

Celeghin 5.5

Macchinoso e poco incisivo. Esce per Vallocchia.

Gunduz 5

Fa tanta confusione e anche lui, un po' come Pavlev, a volte pensa che con il fisico si può arrivare dappertutto. Non è così. Esce per Lescano a fine primo tempo.

El Azrak 5

Nel primo tempo parte spesso largo e quindi fuori dal gioco. Non il solito El Azrak.

Minesso 5

Impreciso, poco servito e quasi mai in partita. Dispiace, davvero, ma così farà fatica anche via da Trieste. Esce per Redan.

Lescano 6

Prende una traversa su assist di Pavlev.

Germano 6

Su e giù lungo la fascia, ma non si vede quasi nient'altro.

D'Urso 5.5

Poco.

Redan sv

Niente.

Vallocchia 5

Sbaglia tanto.