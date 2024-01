Trieste protagonista della finale di Coppa Italia Volley femminile 2024

TRIESTE - Le Finali di Coppa Italia Freccia Rossa di pallavolo femminile sono state presentate questo pomeriggio nella sala del Consiglio Comunale a Trieste, nel corso di una conferenza stampa. Gli incontri si terranno in città i prossimi 17 e 18 febbraio, così come illustrato dalle autorità presenti e dai vertici della federazione italiana Volley, della Lega Italiana Pallavolo Serie A Femminile e dagli organizzatori. Sabato 17 alle 15 il primo incontro tra Prosecco Doc Imoco Conegliano contro Reale Mutua Fenera Chieri per poi passare alla seconda semifinale alle 18 tra Allianz Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci.

Enzo Barbaro, direttore generale della Lega di Pallavolo femminile serie A spiega così le ragioni che hanno portato a Trieste: "è da tempo che volevamo venire qui, una piazza sicuramente molto interessante che, assieme al nostro partner organizzativo, abbiamo ritenuto essere la migliore per un evento del genere. Ci aspettiamo un grande entusiasmo da parte di chi ci verrà a seguire”. “Nel 2020 dovevamo ospitare la finale del Campionato di serie A: era l'anno olimpico e avevamo la finale - afferma Alessandro Michelli, presidente Fipav Fvg - poi arrivò la pandemia e non si potè andare avanti. Nel corso del tempo però abbiamo sempre mantenuto i contatti e il fatto che Trieste abbia sempre risposto ai grandi eventi sportivi, ci ha permesso di portare qui la manifestazione".

Le istituzioni

"La Regione è schierata in prima linea e investe sempre nello sport - sottolinea l’assessore Regionale alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil - questi eventi ricordano la qualità delle strutture importanti che abbiamo sul territorio. Questo è un evento che da lustro alla nostra regione anche per il turismo sottolineando la reciproca vicinanza tra istituzioni e le leghe sportive”. Elisa Lodi, assessore alla Promozione ed Eventi Sportivi del Comune ha poi ricordato l'importanza pedagogica di manifestazioni come queste: "Grazie a tale evento, possiamo far scoprire anche ai più piccoli questa disciplina sportiva. Ho accolto subito con favore la richiesta di portare al Palatrieste le competizioni. In bocca al lupo alle squadre che prenderanno parte alle finali”.