Arriva una raccomandata ma alle poste pretendono che arrivi a ritirarla Giulio Coniglio

Una raccomandata arrivata con dei disegni realizzati da bambini con destinatario Giulio Coniglio, protagonista di una serie animata italiana del 2017 prodotta da Rai Yoyo e basata sul personaggio della disegnatrice Nicoletta Costa. In realtà a ricevere la raccomandata nelle intenzioni dei giovani mittenti era proprio la nota illustratrice triestina che, recatasi presso la posta centrale, non ha potuto ritirare la sua posta perché il destinatario era proprio Giulio Coniglio e non la sua creatrice. Insomma l'addetto allo sportello le ha risposto che a ritirare la raccomandata doveva presentarsi tale Giulio Coniglio o quantomeno la signora Costa doveva presentarsi con una delega. L'illustratrice ha raccontato quanto accadutole sulla sua pagina Facebook in maniera ironica ma anche stizzita. Tanti i commenti ricevuti sul post, alcuni dei quali decisamente critici nei confronti di questa surreale situazione e degli impiegati così ferrei e poco elastici. E' apparsa anche una "carta d'identità" del coniglio con tanto di firma.