Dote famiglia, sale importo e soglia Isee

TRIESTE - E' di 560 euro l'importo riconosciuto per ciascun figlio minore per i titolari di Carta famiglia residenti in Friuli Venezia Giulia da più di 5 anni. Inoltre è stato innalzato da 30 mila a 35 mila il limite Isee per accedere al contributo. Queste in sintesi le principali novità che riguardano il nuovo regolamento della misura "Dote famiglia", che riconosce un assegno annuale per coprire spese formative, culturali, turistiche o sportive a beneficio dei figli minori. "Per la copertura finanziaria della misura - ha specificato l'assessore regionale a Lavoro, Istruzione, Formazione e Famiglia, Alessia Rosolen - sono stati stanziati 74 milioni di euro nel triennio 2024 - 2026, dei quali 24 milioni nel 2024 e 25 milioni per ciascuna delle due annualità successive", ha spiegato l'assessore regionale a Lavoro, istruzione, formazione, famiglia Alessia Rosolen. La misura base della Dote Famiglia, con residenza in Fvg da meno di 5 anni, è pari a 280 euro per ciascun figlio minore, mentre raddoppia per i residenti da più di 5 anni, che sono la maggioranza della platea dei beneficiari. È inoltre prevista una maggiorazione di una quota fissa pari a 100 euro se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità.