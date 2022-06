Microarea, lavori di Cattinara e problemi rionali: ad Altura assemblea pubblica

Si parlerà anche dei lavori in corso nel comprensorio ospedaliero di Cattinara e degli altri previsti, compresa la bretella superstrada - polo cardiologico, durante l’incontro pubblico che il Sindacato Pensionati Italiano SPI CGIL di Trieste - sede di Domio ha in programma lunedì 27 giugno 2022, dalle ore 17 alle ore 19 presso la sala dell’associazione META TURISTI in via Alpi Giulie 10 ad Altura. Oltre a ciò, in occasione dell'assemblea verrà discussa anche la cronica assenza di attività commerciali e i servizi sociali e sanitari legati alla microarea di Altura. Tra gli interventi, oltre a Stefano Borini e Lorendana Cossi della Cgil, anche quelli del consigliere comunale del Partito democratico Luca Salvati e di Paolo Radivo, portavoce del Comitato spontaneo per la Pineta di Cattinara, del Comitato Altura-Cattinara e del Comitato Alberi Trieste.