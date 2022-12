Approvato il bilancio del Comune: oltre 300mila euro per gli emendamenti delle opposizioni

E’ stato approvato ieri il bilancio del Comune, in una discussione relativamente breve visti anche i molti emendamenti delle opposizioni accolti dalla maggioranza. A questi emendamenti è stata infatti destinata una quota di oltre 300mila euro sugli 850milioni totali. “E’ giusto lavorare con l’opposizione, questa è un’apertura che ci dev’essere riconosciuta” ha dichiarato il capogruppo leghista Stefano Bernobich a una conferenza stampa indetta dai capigruppo della maggioranza in Consiglio Comunale.

Un bilancio approvato in tempi record, entro il 31 dicembre ossia nei termini di legge e in corrispondenza con il bilancio regionale. “Questo permetterà di cominciare in maniera veloce agli uffici, che ce lo chiedevano - ha spiegato Bernobich-. Il bilancio prevede la nuova imposta locale immobiliare autonoma, che la Regione ha appena approvato e che rende il comune più autonomo nella scelta delle aliquote”. E’ stato poi sottolineato che “questo Comune ha ridotto l’indebitamento del 46 percento dal 2016”.

L’accento è stato posto anche sull’importanza delle periferie. Il capogruppo dei Fratelli d’Italia Marcelo Medau ha citato l’emendamento relativo allo skate park di Altura “voluto fortemente tutta la maggioranza e molto positivo per il rione. E’ prevista non solo una risistemazione del parco ma anche la realizzazione di un’area fitness”. Sempre ad Altura un recente ordine del giorno riguarda la sicurezza veicolare, con la proposta di introdurre attraversamenti protetti e una rotatoria tra via Brigata Casale e via Alpi Giulie, un incrocio ritenuto “difficoltoso”.

Per Roberto Cason (Ld) “ieri è stato fatto un test di tenuta della maggioranza, in cui 24 consiglieri hanno votato unanimemente”, e Mirko Martini (Noi con l’Italia) ha ricordato la quota di project financing tra cui “uno per i nuovi parcheggi in Porto Vecchio da otto milioni e altri due per il Progetto calore e il progetto illuminazione, il quale porterà un risparmio della spesa del 70%. Questi investimenti dimostrano che i privati sono interessati a scommettere su Trieste”. Vincenzo Rescigno (Lista Dipiazza) ha concluso parlando di una città “Cresciuta sul piano nazionale e internazionale, anche se per l’opposizione siamo agli ultimi posti. Nessuno ha parlato dell’importanza del termovalorizzatore e del depuratore”.

Tra gli emendamenti dell’opposizione sono stati approvati i 150 mila euro per il sostegno alle famiglie per il caro bollette, promossi da Pd e Punto Franco, 30 mila euro per la nuova educativa di strada (Adesso Trieste, Pd e Pf) e i 20 mila euro per l’estensione degli orari della microarea di Altura (At, firmato anche da M5s e 3V). Adesso Trieste, come il resto dell’opposizione, ha comunque espresso voto contrario, lamentando nel docuimento “bassissimi investimenti pro capite per le circoscrizioni più marginali della città, oltre ad aumentare i fondi per l’ovovia e andare sempre di più verso l’esternalizzazione dei servizi”.

Alla fine della discussione in consiglio l’assessore al Bilancio Everest Bertoli ha proposto una ratifica di bilancio per un ulteriore contributo destinato all’ovovia. Ratifica che non ha incontrato il favore di Riccardo Laterza (At): “quest’opera graverà sulle spese del Comune con perdite economiche, il fatto che costi di più dall’inizio non può che trovarci contrari”. L’intervento non è stato a sua volta gradito dal sindaco Dipiazza e la discussione è continuata con toni di voce molto alti da parte dei consiglieri e del primo cittadino, che ha abbandonato l’aula. Il bilancio è stato comunque approvato con i voti della maggioranza.