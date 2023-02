Prezzi bollette 2022: luce e gas quasi raddoppiati, a Trieste i consumi più bassi

Secondo un'analisi realizzata sui consumi dichiarati in un campione di oltre 400.000 contratti di fornitura luce e gas raccolti nel 2022 da Facile.it, a parità di consumi, le famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia con contratto di fornitura nel mercato tutelato, nel 2022 hanno speso per la sola bolletta elettrica 1.368 euro, vale a dire il 108 per cento in più rispetto al 2021, e 1.539 euro per il gas (+57 per cento). Sul fronte del gas gli abitanti della regione sono tra i più sfortunati d’Italia avendo avuto la quinta bolletta più pesante della Penisola. Il calo del prezzo della materia prima registrato a inizio 2023, però, potrebbe far ben sperare.

L’andamento provinciale della bolletta elettrica Complessivamente, quindi, tra luce e gas, nel 2022 gli abitanti del Friuli Venezia Giulia hanno pagato, mediamente, 2.907 euro a famiglia (rispetto ai 1.636 euro del 2021). Ma in quali province si è speso di più? Focalizzandosi sulla sola energia elettrica e analizzando i dati su base provinciale, al primo posto si posiziona Pordenone, area dove il consumo medio a famiglia rilevato nel 2022 è stato pari a 2.996 kWh che, considerando le tariffe dello scorso anno in regime di tutela, corrisponde a un costo di 1.460 euro; seguono Udine (1.357 euro, 2.786 kWh) e Gorizia (1.310 euro, 2.689 kWh). Chiude la classifica Trieste, area che, nel 2022, ha rilevato i consumi più bassi della regione (2.631 kWh) e quindi la bolletta più “leggera” (1.282 euro) L’andamento provinciale della bolletta del gas Anche sul fronte del gas le bollette sono differenziate a seconda dei consumi medi rilevati. Al primo posto tra le province più care della regione si posiziona, ancora una volta, Pordenone, dove il consumo medio a famiglia è stato di 1.248 smc per un costo complessivo di 1.596 euro, seguita da Gorizia (1.583 euro, 1.197 smc) e Udine (1.549 euro, 1.211 smc). Anche in questo caso chiude la classifica Trieste, dove sono stati messi a budget per il gas “solo” 1.461 euro (1.142 smc).