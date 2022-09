Il lunedì degli autovelox, tutte le postazioni da oggi a domenica

Torna anche in questo inizio di settembre l'appuntamento con l'informazione della Polizia Locale. Da oggi 5 a domenica 11 settembre le pattuglie con l'autovelox si posizioneranno lungo passeggio Sant'Andrea, sulla strada statale 202 (ex GVT) e in via Carnaro. In caso di maltempo verrà posizionato in uno dei box fissi presenti in città.