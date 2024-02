Trieste Chinese Week 2024: si celebra l'anno del dragone

TRIESTE - La "Trieste Chinese Week 2024" è stata presentata al Civico Museo di Arte Orientale in vista del Capodanno cinese che celebra l'anno del drago. È stata inaugurata la mostra fotografica "Pechino. I colori della metamorfosi in un album di fotografie italiane di inizio Novecento" che resterà aperta fino al 10 febbraio presso il museo di via San Sebastiano. La presentazione del calendario degli eventi ha coinvolto l'assessore a Cultura e Turismo Giorgio Rossi, il sinologo Xu Gao, il conservatore Francesca Avignone e il curatore museale Simone Starc. L'assessore Rossi ha sottolineato l'importanza dei legami tra il Comune di Trieste e la comunità cinese, elogiando il contributo culturale e produttivo: "è significativo il fatto di svolgere questa presentazione al Civico Museo di Arte Orientale, oggi punto di riferimento culturale per ciò che attiene alla civiltà asiatica". Il professor Xu Gao ha evidenziato come Trieste sia un caso unico in Italia nella diffusione della lingua e cultura cinese.

La mostra fotografica presenta immagini di Pechino del primo Novecento, mostrando luoghi come l'Antico Osservatorio Astronomico, di culto e scorci della Città Proibita e del Palazzo d'Estate. Alcune foto in bianco e nero sono affiancate da versioni moderne degli stessi riferimenti, testimoniando le trasformazioni di Pechino nel tempo. Sono previste visite guidate, aperte al pubblico e agli studenti delle classi di lingua cinese del Carducci - Dante, condotte dal professor Xu Gao . Le visite si svolgeranno al Civico Museo di Arte Orientale secondo un calendario specifico, con prenotazione obbligatoria al costo di 3 euro a persona e una durata di circa 90 minuti. Conferenze ed incontri avranno inoltre luogo, negli spazi comunali, sempre nel corso della settimana, inerenti alla cerimonia del te, e ai viaggi in Cina, rispettivamente il 6 e 9 febbraio, presso Palazzo Gopcevich.