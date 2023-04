Centri estivi, iscrizioni online al via dall'11 aprile

Il Comune di Trieste organizza anche per l’estate 2023 i servizi di Centro Estivo e Ricrestate offrendo momenti ludico - educativi - ricreativi a bambini e ragazzi della nostra Città durante il momento di chiusura delle scuole, garantendo alle famiglie opportunità di conciliazione tra i tempi di cura e di lavoro. Le attività di Centro Estivo per i bambini in età di nido e scuola dell'infanzia avranno inizio il 3 luglio e termineranno il giorno 25 agosto 2023, si articoleranno in 4 turni bisettimanali di 10 giorni ciascuno con interruzione nel giorno di Ferragosto. Per i bambini di scuola primaria le attività di centro estivo partiranno dal giorno 14 giugno per un primo turno settimanale per poi proseguire con altri sei turni bisettimanali fino al 25 agosto 2023.

Le attività di Ricrestate, attive presso i Ricreatori comunali e dedicate ai bambini ed i ragazzi dai 6 ai 18 anni, avranno inizio da mercoledì 14 giugno e termineranno l’ 1 settembre 2023, si articoleranno in 11 turni settimanali con un’interruzione per tutta la settimana di Ferragosto. Le iscrizioni per entrambi i servizi sono aperte dall’ 11 al 29 aprile 2023. Le domande d’iscrizione vanno presentate al Comune di Trieste esclusivamente ON-LINE, collegandosi al sito indicato su triesteducazione con la seguente modalità:

- con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE o CNS. Per ulteriori informazioni sullo SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it

Per maggiori ragguagli si demanda alle note informative scaricabili alla pagina www.triesteducazione.it. Gli uffici sono contattabili ai numeri: Ricrestate: 0406758869 - 8364 - 4094 - 8874 – 8733; Centri Estivi: 0406758563 - 8359 - 8869 - 8733 – 7078 o via e-mail a ricrestate@comune.trieste.it centriestivi@comune.trieste.it