FameLab, la tappa triestina del contest della comunicazione scientifica

TRIESTE – Anche quest'anno Trieste è una delle dodici città in cui farà tappa Famelab, contest internazionale, ideato nel 2005 in Gran Bretagna e coordinato in Italia da Psiquadro. Prevede che i concorrenti raccontino in soli tre minuti l'argomento della loro ricerca in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile. L'evento si terrà venerdì 5 aprile, alle 9 nella sala Luttazzi del Magazzino 26 in porto vecchio. La competizione nel capoluogo giuliano è organizzata dall'Immaginario Scientifico, dalle università di Trieste e di Udine, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati e dal Comune di Trieste, con la collaborazione dell'osservatorio astronomico di Trieste e di Trieste Science+Fiction Festival. Nel corso della gara i candidati si susseguiranno sul palco, senza proiezioni, grafici o video: a loro disposizione 3 minuti, una manciata di parole e il proprio talento comunicativo, per convincere la giuria e il pubblico e trasmettere il fascino della ricerca. L'evento è aperto al pubblico con ingresso gratuito. Ad assistere alla gara ci saranno molte classi delle scuole superiori. I primi due classificati della selezione locale riceveranno un premio in denaro, accederanno a una masterclass in comunicazione scientifica, che si svolgerà a Perugia in giugno, e alla finale nazionale in programma nel prossimo autunno. Il primo classificato avrà anche accesso come uditore a un corso del master in comunicazione della scienza Franco Prattico della Sissa di Trieste. Il vincitore di FameLab Italia 2024 parteciperà infine alla finalissima FameLab International, in programma in novembre, dove affronterà altri concorrenti provenienti da tutto il mondo.