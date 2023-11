Torna “Farmer & Artist”, la festa dello Slow Food: 40 produttori al Mercato Coperto

TRIESTE - Un'occasione per acquistare cibo buono e sostenibile, con tanti presidi Slow Food e 40 produttori tra agricoltori e vignanioli da Carso, Friuli, Istria e Balcani. Torna "Farmer & Artist", nello storico Mercato Coperto in via Carducci sabato 2 dicembre, dalle 11:00 alle 20:00. Quest'anno son previste degustazioni ed esperienze guidate, videoracconti, musica dal vivo e laboratori del gusto, rivolti anche ai bambini. Un evento organizzato da GAL Carso - LAS Kras in collaborazione col Comune di Trieste e due organizzazioni nazionali, Slow Food Italia e Fondazione Campagna Amica. Il mercato degli agricoltori sarà a ingresso libero e proporrà ortaggi, salumi, formaggi, vini naturali, birre artigianali e altri prodotti, creati in sinergia con la natura del territorio. Il programma è disponibile sul sito https://trieste.green/tour/farmer-artist-2023/.

Il mercato sarà aperto al pubblico sabato 2 dicembre alle 11, il taglio del nastro avverrà alla presenza delle autorità e della stampa alle 10:30 accompagnata, alle 10:45, da un’esibizione del Coro di Repen. Durante la giornata saranno proiettate in uno dei chioschi le videostorie del Carso e dei suoi agricoltori. Dalle 17:45 alle 19:45 ci sarà la musica dal vivo del quintetto “Swing à la carte”, raffinata e dal sapore rétro, con successi degli anni ‘30 e ‘40.

Sono previste degustazioni di vini locali e sostenibili, birre artigianali e cicchetti preparati dagli agricoltori. Il biglietto, del costo di 10 euro, è acquistabile sul sito e dà diritto a 3 gettoni, ricaricabili a due euro ciascuno. In regalo, il calice della manifestazione. Si potranno prenotare anche degustazioni guidate in cui formatori riconosciuti racconteranno le peculiarità e la storia dei prodotti locali. Ogni appuntamento avrà uno specifico tema, eccone alcuni: Formaggi a latte crudo e Vitovska macerata, Sfumature di Miele, Salumi e Terrani del Carso, Erzegovina Orientale, terra di formaggi e miele. Non mancheranno laboratori per bambini tra arte, cibo e biodiversità. Il prezzo è variabile da 5 a 10 euro. Dal 24 novembre al 3 dicembre, inoltre, i più prestigiosi esercizi pubblici della città propongono i loro "aperitivi slow" basati sui vini del Carso e sui Presìdi Slow Food. Aderiscono, tra gli altri, Antica Trattoria Suban, Antico Caffè San Marco e Bar Vatta.

I Presìdi Slow Food

tra i Presìdi Slow Food da scoprire a “Farmer & Artist”: il Pan di Sorc (una pagnotta rotonda con mollica gialla dal caratteristico aroma di polenta), il formaggio nel sacco (specialità dell’Erzegovina, un formaggio a latte crudo, stagionato in pelle di pecora affumicata), il Pestith (ottenuto dalla macerazione della rapa tonda), e il Varhackara (un “pesto” di lardo bianco, speck, pancetta affumicata ed erbe aromatiche). Non mancheranno il pregiato miele di Marasca, l’olio da ulivi secolari, la cipolla di Cavasso e il Vin de rosa, un vino dolce istriano al profumo di rosa prodotto da uve passite.

Gli interventi

“Esprimo grande soddisfazione - ha dichiarato Serena Tonel, assessore del Comune di Trieste alle Attività Economiche - per l’ottimo successo dell’edizione 2022 da cui siamo partiti per consolidare e valorizzare in senso ampliativo la manifestazione di quest’anno. Grazie alla proficua sinergia con il Gal Carso, Slow Food Italia e tutti gli operatori che aderiscono alla manifestazione, Farmer & Artists sarà un buon veicolo di promozione dei prodotti della filiera agroalimentare del territorio triestino ma anche di quello regionale".

“Lavoriamo per ricongiungere Trieste alla sua campagna storica - ha spiegato David Pizziga, presidente del GAL Carso - LAS Kras -, fatta non solo di Carso, ma anche di Istria, Friuli, i Balcani e, speriamo presto, anche l'Austria. Il Mercato Coperto è il teatro ideale per un evento che celebri l'alta enogastronomia prodotta nei campi dai nostri agricoltori transfrontalieri e per suggerire ai triestini e ai turisti dove sta la nostra qualità, di matrice internazionale".

Per Raoul Tiraboschi, vicepresidente di Slow Food Italia, “La realizzazione a Trieste di Farmer & Artist grazie al lavoro congiunto di Comune, Campagna Amica e GAL Carso, rappresenta un primo importante passo per costruire insieme una politica del cibo locale che valorizzi le filiere corte a basso impatto ambientale, che passi dai mercati agricoli come primo anello e a seguire possa strutturarsi nelle altre priorità legate alla refezione, alla riduzione spreco, all'educazione alimentare”. Carmelo Troccoli, direttore di Fondazione Campagna Amica: “Promuovere il consumo del cibo locale significa ricostruire un nuovo rapporto tra aree rurali e urbane, basato su un reciproco sostegno. Ciò si rende necessario per favorire lo sviluppo dell'economia locale oltre che riformare il sistema di produzione e distribuzione del cibo. Per far ciò servono politiche del cibo locale e azioni concrete e quotidiane. Questo facciamo ogni settimana con la rete dei mercati di Campagna Amica in Italia e la World Farmers Markets Coalition nel mondo”.

I produttori locali di Farmer & Artist 2023

Agricoltori: Antoni?, Bajta, Borgo delle Mele, B-Orto Peppers, Coopmont, Colja, Cras birra, Erikin Vrt - L’orto di Erika Faleschini, Federica Zerbato, Fiori di Mari, Foran, Friul Bios, Jakne, Kumpari?ka, Latteria turnaria Campolessi, Losinbio, Molino Tuzzi, Puress.Oil Rado Kocjan?i?, Radovi?, Saliet, Salumi e sapori di Timau, Sara Devetak, Settimi e Ziani, Silene, Silvan Ferfolja, Strada dei formaggi e dei mieli, Teraboto, Visintin, Zahar, Zian di Giuliana Sessi, Zobec, ?bogar, 4PR Birrai. Panificatori: Coti?, Pagna, Pizzeria Al Cavallino, Spaccio pani.

Bottiglie dei vignanioli presso l’enoteca temporanea Trieste.Green: Bole, Budin, Bajta, Cacovich, Castelvecchio, Grgi?, Lenardon, Merlak, Mili? Damijan, Kova? - Vini Ruj, Sancin, Škerk, Zidarich, Ostrourska, Kocjan?i?.